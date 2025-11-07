不靠台積電？馬斯克爆可能蓋大型晶圓廠 考慮和「它」合作

馬斯克說，特斯拉可能興建大型晶圓廠，考慮和英特爾合作。

特斯拉執行長馬斯克6日在股東大會上表示，隨著自動駕駛和機器人應用快速擴張，特斯拉可能需要興建一座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，以滿足未來龐大的運算需求。馬斯克並透露，公司有可能和英特爾合作。受到這項消息激勵，英特爾盤後股價一度勁揚近4%。

綜合外媒報導，馬斯克指出，特斯拉的晶片製造將分散於台灣、南韓、美國亞利桑那州和德州等地，打造多元化的全球供應鏈。他認為，特斯拉恐怕需要興建一座「巨型晶圓廠」來生產AI晶片，「也許我們可以和英特爾合作，目前還沒有簽署協議，但值得討論看看」。

馬斯克強調，如果不自行生產，公司未來將面臨晶片供應短缺的風險，「這件事非做不可」。對於馬斯克考慮和英特爾合作蓋大型晶圓廠，英特爾拒絕發表評論。不過，受到這個消息激勵，英特爾周四盤後股價一度大漲近4%。

此外，特斯拉在股東大會上投票表決，是否批准馬斯克10年總值1兆美元的薪酬方案，最終有75%股東贊成。結果公布瞬間，全場響起熱烈歡呼，馬斯克登台感謝股東支持，承諾將帶領特斯拉「更強、更好」，邁向新里程碑。