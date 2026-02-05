不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了

前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。

王必勝今天PO出自己減重前後的對比照，令人嘆為觀止。（圖／取自王必勝臉書）

王必勝說，瘦下來之後，身體各項健康數值也陸續改善。「糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥已停藥半年仍維持在標準120／80左右，體能與力量在持續重訓下也強化很多，這應該是邁向健康人生的一大進步，我也有把握能持續下去。」

另一個有趣的地方是，王必勝減重後酒量大幅下降，正好減少喝酒的頻率和量，王必勝也覺得是好事。「做為一個『無藥減重』的實踐者，我也經常和朋友討論並分享經驗。」王必勝坦言，最困難的部分是「習慣」的改變。要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難。不管餓不餓時間到了就要吃東西，每次都得吃到那個量，非吃澱粉才有飽足感，怎樣也提不起勁起身來運動....這些都是常見的障礙。

王必勝建議，運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。 （示意圖／Pixabay）

不過，王必勝分享，依照他的經驗和觀察，一旦撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，一切就會變得很容易了。我的飲控建議是先減量，然後再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。王必勝表示，年後會再詳細分享給大家，他打趣說，快過年了沒人想這些吧。

他最後提醒，最近大型的研究顯示使用減肥藥停藥後的復胖比率比飲控運動高很多，所以除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上。

