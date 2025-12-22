不靠瀉藥！FDA核准「震動膠囊」助慢性便秘重拾順暢

慢性便秘患者長期依賴藥物治療，卻常面臨效果有限、腹脹腹痛等困擾，如今一項通過美國FDA核准的「震動膠囊」技術，提供藥物以外的物理治療新選擇。

慢性便秘患者長期依賴藥物治療，卻常面臨效果有限、腹脹腹痛等困擾。（圖／Photo AC）

林口長庚胃腸肝膽科教授李柏賢在社群平台發文指出，傳統慢性便秘治療多從纖維、軟便劑、滲透性瀉藥逐步加重，但不少患者會遇到效果有限的瓶頸，甚至在便秘與腹瀉之間痛苦擺盪。他表示，震動膠囊並非瀉藥，而是一顆可吞服的智慧醫療器材，專門針對藥物效果不佳的患者設計。

李柏賢說明，震動膠囊的運作方式為睡前吞服，待膠囊到達大腸後會啟動微震動功能，直接刺激腸道蠕動，將困住的糞便物理性地推動前進。他強調，這項技術不進入血液、不影響荷爾蒙、不干擾腸道菌叢，隔天會隨糞便自然排出，並非靠腹瀉來解決問題。

震動膠囊的運作方式為睡前吞服，待膠囊到達大腸後會啟動微震動功能，直接刺激腸道蠕動。（示意圖／Pixabay）

根據2025年發表的真實世界研究結果，針對1,722位慢性原發性便秘患者持續使用3至6個月的追蹤顯示，患者每週自然完整排便次數平均增加超過1次，糞便型態由偏硬改善至接近正常，布里斯托糞便量表分數從2.9提升至4.1。此外，患者解便時不再需要用力，如廁時間也從約30分鐘縮短至15分鐘左右，這些改善在6個月後仍能維持穩定。

李柏賢指出，震動膠囊的副作用極低，腹瀉發生率僅約0.64%，幾乎沒有系統性副作用，且不像部分刺激性瀉藥有依賴性或耐藥性疑慮，適合長期使用。他形容，震動膠囊是用「物理動力」取代「化學藥力」，展現有效且安全的治療潛力，為不想持續加藥的患者提供新機會。至於價格方面，李柏賢幽默表示「腸子很想知道，錢包還在觀望」，並期待未來這項技術能更加普及。

