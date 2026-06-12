不靠瘦瘦針！王必勝甩肉16公斤沒復胖 最推「1運動」：方便又簡單

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記者鄭玉如／台北報導

前衛福部次長王必勝半年多減重約16公斤、未使用藥物且一年未復胖，今日分享飲食以蛋白質與蔬菜為主、減少澱粉，並以走路等運動維持體態。（圖／翻攝自王必勝臉書）

前衛福部次長王必勝瘦身有成，半年多減重約16公斤，並未使用藥物，維持1年沒有復胖，今（12）日他在臉書分享減重秘訣，除了搭配適當的運動，飲食方面以蛋白質及蔬菜為主，澱粉類攝取量減少，更建議民眾「多走路」，方便又簡單，最後更笑稱自己「不是打敗猛健樂的男人」，而是「沒打猛健樂的男人」。

王必勝今年3月在臉書提到，他的減重計畫分階段進行，第一階段為「飲食減量」，維持原本的用餐時間與內容，但份量減少一半或至少三分之一，實施3個月後，體重約可減少5%至10%。在「飲食減量」的原則下，成功減掉部分體重後，第二階段是「飲食選擇與運動」。

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王必勝指出，在適當的運動下，飲食以蛋白質與蔬菜為主，澱粉類分量需減少，但並非完全不吃，也就是多攝取肉、蛋、豆、菜，少吃飯、麵、麵包。另外，澱粉類可優先選擇根莖類，例如地瓜、芋頭。若想吃米飯或麵食，可改變進食順序，先吃菜餚，最後再吃飯、麵，就不會吃太多。

王必勝提到，水果與甜點是容易過量的食物，建議少量食用，不要成為餐後用來補足食慾的「陷阱」。飲料方面，盡量以白開水為主；若想喝有氣泡口感，可選擇無糖氣泡水取代可樂、沙士等含糖飲料。若必須飲酒，也應盡可能少量。手搖飲等含糖飲料同樣是減少攝取。

王必勝表示，運動是絕對必要，若已有固定的運動，持續進行且需消耗足夠熱量，而他最推薦的運動就是「走路」，方便又簡單，每天固定走1小時、走快一點，經過他的實測，1小時約走5000至7000步，能夠讓身體流汗、心跳速率提升，可以邊聽音樂、放空、想事情、講電話，但注意安全。

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