不靠輝達台股也能衝 多頭添新火種聯發科七早八早滿面紅光鎖漲停

台股今早強勢高開、重站2萬7千點，盤面AI、生技、無人機三大題材升溫。IC設計龍頭聯發科早早鎖漲停。圖／聯發科

美股昨夜上演假紅盤、真震盪的V轉戲碼，輝達重摔、Meta與Google逆勢走強，AI板塊氣氛一陣混亂，但FED降息機率飆到84%又把市場情緒硬是拉回來。加上美生技股狂噴創高，台灣軍工無人機題材引爆，今（26）日台股開盤勢必情緒滿棚，預計迎來一場刺激的偏多震盪格局。

美股四大指數看似全數收紅，但實際上勢上演了Ｖ轉戲碼，那斯達克、費城半導體指數其實漲幅很小，AI指標股輝達（NVIDIA）算重跌吧，一度下挫7.1%，後收窄跌了2.59%，不過，台積電ADR小小漲了0.01%，倒是沒綠。

廣告 廣告

輝達跌，主要是Meta準備買Google的AI晶片。隨後輝達罕見主動發聲，表示自己的GPU晶片領先，以回應市場對其AI霸主地位受到Google挑戰的壓力。但它的下跌造成OpenAI生態系科技股一陣混亂。

Meta、Google（Alphabet）走高，輝達AI霸主地位遭到挑戰，這點將會在台股供應鏈上做出反應，台股今日（26）開盤，氣勢仍會受到美股牽扯帶動，呈現偏多震盪格局，事實上連兩日的台股上漲，已帶動起國內市場的多頭氛圍。

而美股最主要V轉的力量，還是來自FED聯準會12月降息機率攀高，市場預期白宮經濟顧問主任Hassett將成為下任聯準會主席呼聲高下，根據最新FedWatch降息機率驟升至84%。

同時，美國生技股最近一直噴高，這也帶動台股生技市場情緒偏向樂觀，由於美國禮來的減重新藥瘋狂帶動其營收，這也讓人看見台灣康霈的局部減脂新藥研發的未來前景可期；美時年底的併購題材，讓人看好明年營運，藥華藥擴展新藥治療領域，明年將取得美國藥證。

明（27）日國防部軍備局預計召開說明會，將公開徵求沉浸式、投彈式、中程自殺式、小型自殺式、濱海監偵型五款、共計48750架無人機之報價單，無人機類股預計還有上升的空間，軍方預計會在明年2月進行各式無人機的試測。

目前，台股以高開300多點開盤，又站上2萬7000點大關，IC設計的龍頭聯發科今日氣場強大，已攻上漲停板，行情確實也該輪到它落後補漲，光環開盤後快速漲停，看來矽光子族群仍有戲。



回到原文

更多鏡報報導

公車一次來很多台怎揮手？台中司機製圖曝「暗號&關鍵」 網驚：活20年第一次聽到

交友軟體99%台女都列「1條件」！工程師揭背後含意：其實就是找長期飯票

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光