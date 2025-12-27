不靠AI也能贏！歐股逆勢突圍，成全球避險新焦點

在全球市場震盪、美股科技股過熱疑慮升溫之際，歐洲股市2025年異軍突起，成為資金避險新選項。通膨壓力較低、德國擴大國防與基建投資，加上估值相對便宜，使歐股吸金力道回溫。根據外媒預估，泛歐STOXX 600指數在延續2025年漲勢下，至2026年底前，仍有約11%的上行空間；隨歐元走強與企業獲利改善，市場看好歐股中長期表現。

全球市場波動加劇之際，歐股2025年異軍突起，全球表現最佳的20個股市中，每兩個就有一個來自歐洲，成為資金眼中的「避險新焦點」。歐股表現亮眼的背後有三大關鍵：通膨壓力較美國溫和、德國大舉投資國防與基礎建設、歐股對AI與大型科技股的倚賴度不高。

此外，歐元走強、歐股本益比明顯低於美股。截至23日，2025年泛歐STOXX 600指數已上漲16％，《路透》（Reuters）分析，歐洲經濟環境改善，加上相對於美股而言，估值仍然較低，2026年歐洲股市可望延續2025年的強勢表現。在2026年底前，STOXX 600預計將上漲約11％。在美國科技股過熱疑慮升溫之際，歐洲市場正成為分散風險、尋求防護的新選項。

歐股強勢反攻，三大結構性因素支撐行情

2025年全球表現最佳的20個股市中，有10個來自歐洲。自歐元區成立以來，僅在2004、2015與2023年，曾出現如此亮眼的成績。《彭博》（Bloomberg）追蹤的92個全球指數顯示，德國與法國基準指數分別排名第34與第53名，表現明顯優於僅居第63名的標普500指數（S&P 500）。

截至2025年12月，以美元計算，匈牙利、斯洛維尼亞、捷克股市今年漲幅均大漲超過60％，躋身全球前10名；西班牙、波蘭、奧地利緊追在後。德國股市以歐元計上漲20％，若換算成美元，漲幅則擴大至34％。

《彭博》分析指出，歐股2025年強勢反攻，主要來自三大關鍵因素。

首先，歐洲通膨已回落至政策目標區間，低於美國，歐洲央行得以較聯準會（Federal Reserve）更早啟動降息循環。此外，美國總統川普（Donald Trump）於2025年4月宣布對等關稅政策，引發全球金融市場波動，以內需市場為主的歐洲國家深受投資人青睞，例如義大利與西班牙。其次，德國承諾未來數年投入數千億歐元於基礎建設與國防支出，為歐洲經濟成長提供重要支撐。第三，歐洲股市對人工智慧（AI）與大型科技股的倚賴度相對較低，當投資人對美國科技股估值過高的疑慮升溫時，歐洲市場就成為資金尋求避險與分散配置的主要去向。

資金回流、獲利改善，前景仍存變數

分析師預期歐洲企業獲利將於2026年明顯回升，在落後美國約兩年後，有望逐步縮小差距。根據彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）彙整的數據，Stoxx 600成分股企業2026年獲利預計成長11％，而標普500成分股企業預估於2026年成長13％。美國銀行（Bank of America）最新月度調查顯示，投資人目前已淨增持歐洲股票，並對美股部位略為減碼。

資金流向亦反映投資情緒轉趨正向，美國銀行引述美國新興市場基金投資研究公司（EPFR Global）數據指出，2025年以來，歐洲股票基金吸引約520億美元資金流入，與去年淨流出660億美元，形成明顯對比。

美國銀行國際股票交易主管勞克斯（Nick Laux）表示：「2026年1月，部分資金將開始配置至美國以外市場，後續走向將完全取決於表現。若歐洲能持續交出具說服力的成績，資金自然會流入。」

然而，市場對歐洲股市的樂觀預期仍存在分歧。法國政局持續動盪、德國財政刺激措施的實際效果尚待驗證，中國在消費品與汽車等關鍵產業競爭加劇，皆被視為潛在下行風險。

全球知名金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley）歐股策略長扎沃洛克（Marina Zavolock）指出：「歐股2026年盈餘預期風險高，我們認為分析師預估過高，下修機會大。」

金融、國防領漲，多元產業支撐歐股續強

即使以當地貨幣計價，歐洲主要指數成分股仍展現穩健走勢，主要由金融、國防、再生能源等板塊所支撐。其中，歐洲金融股2025年以來漲幅高達67％，投資人看好其在強勁獲利能力、併購活動回溫、利率前景穩定的環境下，仍具續航動能。德國國防製造商萊茵金屬（Rheinmetall AG）、義大利航太與國防集團李奧納多（Leonardo SpA）等國防類股，亦因市場預期未來多年軍事支出持續增加而大幅走揚。

再生能源板塊則受惠於AI基礎設施需求擴張，而表現亮眼；能源轉型推升金屬需求、供應面持續吃緊，歐洲礦業股成為投資人布局的核心標的。精品板塊亦出現回溫跡象，包括全球最大精品集團LVMH在內的龍頭企業，顯示高端消費需求逐步復甦。

《彭博》指出，歐股表現優於預期，其中一個原因來自歐元走強，2025年以來，對美元升值約12％。在估值面，歐股仍具吸引力，依預期本益比計算，Stoxx 600相對標普500有約35％的折價，意味著即便2026年企業盈餘僅溫和成長，也可望推動歐洲股市再創新高。

吸引力升溫，歐股成配置新選項

美國銀行國際股票交易主管勞克斯指出，2025年初，投資人對歐洲股市的漲勢仍抱持高度觀望態度，「但歐股表現優異讓他們不得不跟進。」他認為，2026年，歐洲股市仍具有持續優於其他主要市場的潛在表現空間。

安聯環球投資（Allianz Global Investors）系統股票投資長赫爾德曼（Michael Heldmann）表示：「我們目前認為歐洲的情況比美國更有利，主要是因為歐洲的集中風險較低。與美國主要股指由少數幾家巨型股主導不同，歐洲目前提供更廣泛、更多元的投資機會。」