不靠All in台積電！國小老師曝「5招理財」變有錢：默默拉開差距

財經中心／黃韻璇報導

近年來台股瘋漲，越來越多人選擇投資股票理財，一名會計系出身的國小老師在Threads上分享「人生做過最正確的理財決定」，原PO強調，不需要那種高大上的答案，像是「All in台積電」或是「阿公留了一棟房給我」，而是當下看起來超普通，可能只是一個習慣、一個選擇或觀念，卻能成為在多年後默默拉開與同齡人差距的關鍵。

原PO大方貢獻自己實踐後的5個理財觀念，吸引大批脆友共鳴。首先是「不分期買消費品」，她認為付不起總價就先不買，這招能有效避開絕大多數的衝動消費；第二是「發薪日先存後花」，每個月發薪水先強制轉走20%，實測後發現生活完全餓不死；第三則是放棄與市場對幹，選擇「買市值型ETF」，當承認自己打不贏市場後，投資反而變得非常簡單。

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國小老師分享5個人生做過最正確的理財決定。（示意圖／資料照）

除了存錢與被動投資，原PO也強調自我增值的重要，第四點為「每月花16%投資自己」，因為錢可以再賺，但沒有優化、升級的腦袋，賺了錢也留不住；最後一項則是「學會區分資產和長得像資產的東西」，她一針見血地指出，有些東西會升值，有些東西是一出店門口就先虧30%，最可怕的是在刷卡當下，這兩種東西給人的感覺一模一樣。

網友紛紛留言分享自己的經驗，「年輕時候跟朋友去聚餐我都當訂餐廳的那個人，這樣我就可以選平價餐廳，所以年輕時候在社交上沒有花太多錢」、「不要賺點錢了就消費升級」、「把家裡整理乾淨，對家裡的每項物品及數量瞭若指掌，就不會因為找不到什麼一直重複買家裡已經有的東西，無形中少花了很多錢」、「認真儲蓄、認真記帳、認真上網爬文做功課、認真讀熟好幾本理財書籍、去開證券戶、認真定期定額0050，跟其他指數型ETF、買了投資線上課」。

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