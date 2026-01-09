不須面對面 狗狗"偷聽"自學理解新詞彙

許多聰明的狗狗都會聽從指令，但《科學》期刊的最新研究指出，少數具有天賦的狗，甚至能在不需要直接訓練的情況下，透過偷聽人類的對話，就學會新玩具的名稱，顯示動物的認知能力，遠比我們認為的更加複雜。

會聽指令不稀奇，研究發現，有些狗狗甚至會偷聽人類說話。飼主：「你想和你的鰩魚玩嗎，這是你的鰩魚，它是一條鰩魚，這就是你的鰩魚。」

刊登在《科學》期刊的研究，鎖定一小群語言天才，這群汪星人能夠記住數十種、甚至數百種玩具的名稱，研究人員想知道，能不能讓牠們觀察人類的互動，來學會新單字。匈牙利羅蘭大學研究員 德羅爾：「我們告訴飼主，讓他們的狗 被動地觀察他們，跟另一個人互動1分鐘，討論這個玩具，他們被要求重複幾次這個動作，然後再換另一個玩具，每隻狗與這2個新玩具，的接觸時間都有 8分鐘。」

廣告 廣告

飼主：「這是一隻犰狳，它有犰狳的耳朵，犰狳的小腳，還有一條尾巴。」

接下來，狗狗必須從一堆玩具當中，找出剛剛聽到名字的那一個。匈牙利羅蘭大學研究員 德羅爾：「牠們不但學會了玩具的名字，而且在偷聽的情況下，表現和直接教牠們一樣好。」

研究團隊還進一步提高難度。匈牙利羅蘭大學研究員 德羅爾：「先展示玩具 然後把玩具放進桶裡，當玩具離開狗狗的視線範圍，才能一邊說出玩具的名字，一邊看著桶子裡。」

實驗證明，有些狗狗還是能成功找出玩具。匈牙利羅蘭大學研究員 德羅爾：「牠們不只是聽到一串話，還能從中辨識出關鍵字，理解整個互動中真正重要的刺激，也就是新的玩具，並將兩者連結起來。」

雖然只有極少數狗狗擁有這種特異功能，但動物的認知能力，遠比我們想像的更加豐富，也提醒人類重新思考，如何理解並對待其他物種。

更多 大愛新聞 報導：

高師大慈青社 連5年赴六龜課輔伴學

勇於承擔人間事 慈濟宗門傳法脈

