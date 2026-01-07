不領息再投入減少零碎成本！凱基009816鎖定長期複利效應 1/14開募

【記者呂承哲／台北報導】揮別震盪起伏的2025年，台股邁入金馬年後氣勢如虹，指數向三萬點大關挺進。不過，隨著1月中旬美國通膨數據公布、月底聯準會（FED）利率決策會議登場，加上美國科技巨頭與指標金融股去年第四季財報陸續揭曉，市場不確定性同步升高。展望2026年，台股可望正式進入「三動」年代：波動加劇、輪動加快、資金滾動頻繁，投資操作難度明顯提高。

在此背景下，鎖定台股50強企業、並採不配息再投入機制的凱基台灣TOP 50（009816），被視為迎戰三動年代的核心配置選項。回測其所追蹤的「特選臺灣TOP 50指數」，自2007年5月以來累積含息報酬達743%，優於同期台灣加權指數的574%，顯示聚焦大型優質企業，長期表現具相對優勢。

廣告 廣告

凱基台灣TOP 50（009816）ETF研究團隊指出，隨著美股科技巨頭陸續公布去年第四季財報，市場普遍預期結果可望符合甚至優於預期，並帶動2026年全球資本支出成長至40%至50%。在AI硬體需求持續走強、應用端加速落地，以及生成式AI與AI代理人趨勢成形下，市場中長期成長動能仍具支撐。

不過，在台美股市連番創高後，評價面壓力亦逐步浮現。S&P 500本益比已突破22倍，台股本益比亦站上20倍，市場對利率、通膨與企業財報的敏感度顯著提高，短期任何變數都可能引發資金快速移動，2026年市場波動勢必加劇。但回歸基本面，台美企業獲利成長仍具實質支撐。

研究團隊進一步分析，隨AI應用推升企業生產力，預期2026年S&P 500企業每股盈餘有機會來到310元，2027年上看350元；在AI供應鏈扮演關鍵角色的台灣，2026年台股整體EPS年增率可望維持約22%的雙位數成長。除AI產業續強外，部分非AI產業亦有機會自谷底回溫，為市場帶來輪動行情。

凱基台灣TOP 50（009816）經理人葉菀婷指出，近年高股息ETF深受投資人青睞，不少人習慣「領息再投入」，但實務上，配息型ETF在發放配息前需先賣出部分持股，過程中已產生交易成本與證交稅，配息入帳後再投入亦需支付手續費，若再加計所得稅與二代健保補充保費，長期下來實際成本往往高於想像。

葉菀婷表示，若投資人本身並無穩定現金流需求，或並非仰賴配息支應生活開銷，是否一定要選擇配息型ETF，其實值得重新思考。透過不配息、再投入機制，將零碎成本逐步省下，長期累積後反而能轉化為實質報酬，讓時間複利發揮更大效益。在波動升高、輪動加速的環境下，凱基台灣TOP 50（009816）亦透過嚴選成分股與定期調整機制，協助投資人強化長期投資韌性。

凱基台灣TOP 50 (009816)募集期為1月14日~1月20日，發行價10元，經理費0.07%，保管費0.027%，將是投資人面對三動年代，利用ETF滾動投資的另一標的選擇。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

直擊｜林光寧追思會生前最帥模樣曝光！楊乃文素顏現身 蕭敬騰、Summer拜別慈父

阮經天帶小20歲富千金回飯店 遠距戀首度被捕獲

雞湯大叔「歐陸續章2.0」升級登場 從湯底進化完整歐陸餐桌體驗

