不願分手！軟禁女友強拍裸照＋性虐待 東區渣男被依強制性交起訴

記者莊淇鈞／新北報導

家住北市東區陳姓男子因女友提出分手，懷疑女友交往期間就劈腿然後找到新對象，今年10月在拒絕分手後，硬闖女友在新北市住處，不僅強拍女友裸照，還綑綁手腳進行性虐待，最後還逼簽交往期間花費要其負擔的「債權契約」才放人，女友逃出魔掌後報警求助，警方逮捕陳男送辦，新北地檢署日前依強制性交等罪嫌起訴陳男。

起訴指出，39歲陳姓男子與從事餐飲業女友交往多時，不滿女友與男同事傳出曖昧並提出分手，今年10月29日上午10時許，陳男前往女友新北市住處藉口拿回熱水壺，強行闖入屋內衝至廚房拿菜刀，以「想不想破相或被刀捅」威脅，強迫女友交出手機及開機密碼，再以手機拍攝女友多張裸照。

陳男脅迫女友拍裸照得逞後，再以衣物捆綁女友雙手及雙腳施以性虐待，並要求償還雙方交往期間所支出的房租等費用，為求不分手還強行逼迫女友簽下「債權契約」，再騎車載女友找緋聞男同事在連帶保證人欄位簽名才放人。

陳男女友脫離魔掌後，立即向新北警方報案求助，警方報檢察官指揮後，今年10月31日持拘票及搜索票前往台北市大安區陳男住處逮人並查扣手機1支。陳男被逮後坦承犯行，但強辯「他很委屈、不想分手、感情付出沒有得到回報」。

新北檢方日前依無故侵入他人住宅、強制、恐嚇危害安全、以強暴之方法攝錄他人性影像、無故散布以強之方式攝錄他人性影像未遂、強制性交等罪嫌起訴陳男。

