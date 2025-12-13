不願分手！軟禁女友強拍裸照＋性虐待 東區渣男被依強制性交起訴
記者莊淇鈞／新北報導
家住北市東區陳姓男子因女友提出分手，懷疑女友交往期間就劈腿然後找到新對象，今年10月在拒絕分手後，硬闖女友在新北市住處，不僅強拍女友裸照，還綑綁手腳進行性虐待，最後還逼簽交往期間花費要其負擔的「債權契約」才放人，女友逃出魔掌後報警求助，警方逮捕陳男送辦，新北地檢署日前依強制性交等罪嫌起訴陳男。
起訴指出，39歲陳姓男子與從事餐飲業女友交往多時，不滿女友與男同事傳出曖昧並提出分手，今年10月29日上午10時許，陳男前往女友新北市住處藉口拿回熱水壺，強行闖入屋內衝至廚房拿菜刀，以「想不想破相或被刀捅」威脅，強迫女友交出手機及開機密碼，再以手機拍攝女友多張裸照。
陳男脅迫女友拍裸照得逞後，再以衣物捆綁女友雙手及雙腳施以性虐待，並要求償還雙方交往期間所支出的房租等費用，為求不分手還強行逼迫女友簽下「債權契約」，再騎車載女友找緋聞男同事在連帶保證人欄位簽名才放人。
陳男女友脫離魔掌後，立即向新北警方報案求助，警方報檢察官指揮後，今年10月31日持拘票及搜索票前往台北市大安區陳男住處逮人並查扣手機1支。陳男被逮後坦承犯行，但強辯「他很委屈、不想分手、感情付出沒有得到回報」。
新北檢方日前依無故侵入他人住宅、強制、恐嚇危害安全、以強暴之方法攝錄他人性影像、無故散布以強之方式攝錄他人性影像未遂、強制性交等罪嫌起訴陳男。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
更多三立新聞網報導
公務員午休偷情！新北市府停車場「車震10年」 次數多到數不清
妙齡女「173叫車」叫車慘遭性侵！惡狼司機辯「想看月亮刺青」遭判8年
「色」影師新開火鍋店 正妹友人捧場遭韓國燒酒＋啤酒泥醉後性侵判4年
強拉落單女脫褲欲性侵 路人見義勇為：一起守護這份善良與安全
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 210
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 1 天前 ・ 143
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 11
北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押
台北市立第二殯儀館爆發集體收賄弊案！廉政署日前接獲檢舉線報，多名技工及職員涉嫌藉燒庫錢名義，向禮儀業者收取紅包，違反規定替亡者家屬多燒庫錢。廉政署11日執行搜索並約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪且有串滅證之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押，另有5名殯儀館職員分別以10萬至20萬元交保。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
扯！ 嫌關東煮太辣退貨遭拒 男硬「倒回鍋」賠500元
台中市 / 綜合報導 台中谷關風景區一間超商，發生離譜消費糾紛，王姓男子購買關東煮，嫌口味太辣，要求退貨，遭到店員拒絕，他直接把關東煮倒回鍋子裡，店員報警，超商總公司表示，熟食售出就無法退換，這鍋關東煮，都已經下架報廢，律師提醒，顧客的行為可能觸犯毀損罪，最高可處兩年有期徒刑。超商顧客王姓男子說：「你要記得啦，我本來不買。」超商顧客王姓男子嗆了店員，轉頭就走，火爆的氣氛讓其他顧客相當尷尬，衝突的起因是這鍋關東煮，他買了之後嫌太辣要退貨，店員不同意，他就直接倒回鍋子裡。民眾(非當事人)說：「不衛生啊，不好的行為，他又倒回去，誰敢吃啦。」這鍋關東煮是南洋風偏酸辣的口味，吃起來的味道比較主觀，其他民眾認為如果不能接受，其實還有其他的選擇。民眾(非當事人)說：「你可以挑不辣的啊，應該都有標示啦。」這起糾紛發生在昨日中午，警方調查，王姓男子是遊客，他來到台中和平谷關風景區這家超商，買了酸辣風味的關東煮，吃不習慣倒回鍋子裡，店員報警要求賠償。台中市和平警分局谷關派出所所長方鴻儒說：「經警方找到王姓男子，與店家協調後，王男同意以新台幣500元，購買整鍋關東煮，以化解購物糾紛。」超商總公司說明，事情發生後，這些商品都已經下架報廢，因為熟食是開封調理的商品，賣出去之後無法退換，如果顧客有問題應該理性溝通。律師提醒，這樣的行為可能會面臨刑事責任，律師陳頂新說：「毀壞他人物品的行為，有可能成立刑法354條毀損罪，最重可處2年有期徒刑。」王姓男子因為口味不合釀成消費糾紛，關東煮倒回去也有食安的問題，律師提醒如果和解不成，鬧上警局，王姓男子就很容易因為自己情緒的問題，付出代價。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 9
NONO被控妨害性自主案二審 六名被害人未求償 盼道歉與正義
藝人NONO（陳宣裕）涉性侵猥褻六人案，一審遭判2年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天上午開庭，NONO否認犯行。六名被害人均未求償，只盼道歉與司法正義。高院定明年1月29日傳喚證人，2月12日辯論，並擇期宣判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 44
婦硬要領勞退130萬給詐團 警「勸到動怒」飆罵
台中一名黃姓婦人差點把辛苦 25 年的勞退金 130 萬，全數領給詐騙集團。警方獲報到郵局強力攔阻，行員與民眾也一起苦口婆心勸說。 #勞退金#130萬#詐騙集團東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 2
正面照曝！加盟店老闆涉虐高齡柯基犬…他曾獲「模範飼主」愛狗形象全崩
新北市近日驚傳離譜虐狗案，一隻高齡約14、15歲柯基，遭詹姓飼主痛打，嚇到蜷縮在角落，不斷發抖；詹男事後還錄影PO網嗆送養，不然就安樂死，引起網友炸鍋，群起出征。事後涉嫌虐狗的詹男被起底，是茶聚某加盟店詹姓負責人，去年還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」，如今愛狗形象完全崩壞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
賊繳完停車費「直接開走車」 男祭「10萬懸賞金」協尋｜#鏡新聞
台中一名男子向警方報案，他把車停在收費停車場，沒想到卻被人開走!男子調出監視器，發現竊賊當時穿著黑色帽T和口罩，繳完好幾百元的停車費後，直接把車開走，但奇怪的是，這名男子卻沒有在第一時間報案，事後在社群平台發文，祭出十萬元懸賞獎金，還堅持提告竊盜。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
倉儲大火釀9死檢起訴14人！ 全聯發布聲明：對此深感沉痛
台中地檢署今（11）日針對去年12月19日發生的全聯台中倉儲大火案偵結，依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造及台灣新菱公司等三家法人，以及全聯工程科技部最高主管等14人。這起重大工安意外共造成9名工人死亡、8人受傷，全聯今日也發布最新聲明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，有新進展！第4波的搜索，約談6人，更查出集團「三把手」吳逸先，購買四艘豪華遊艇，登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家當負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，不排除他們利用遊艇走私資金。而檢調也發現，吳氏夫妻的女兒是政大高材生，平日上學開賓士代步，生活奢華。負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下"玄古管理顧問公司"負責人王俊國，被警方帶進北檢時，戴上帽子加口罩，一路低頭不語。同樣是玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，一併也被帶進北檢問話，穿著綠色外套，香港博高行政人員傅姓女子，以及，香港博高備位董事吳柏毅、妻子吳宜家，紛紛遭到拘提約談。北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第四波搜索行動，全因集團除了拿來贓款，在台灣購買豪宅、豪車，甚至還購入豪華遊艇。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，9號發動第4波搜索，一共拘提6人，查出集團「三把手」吳逸先，購買4艘豪華遊艇洗錢，將遊艇登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，檢調追查金流發現，吳氏夫妻的女兒不僅是政大高材生，平日上學還開賓士車代步。而這四艘豪華遊艇，據了解長期停在碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣，檢方懷疑，遊艇除了娛樂之用，還被充當行動金庫，甚至跨國走私資金。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）這起案件，除了玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押，其他人通通交保，許晉碩30萬元交保、吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長80萬元交保，至於行政人員傅姓女子則60萬元交保。原文出處：太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學 更多民視新聞報導替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
偷車賊還幫繳停車費? 原PO祭十萬紅包抓人.找車
民視新聞／綜合報導台中北屯一處停車場，驚傳罕見竊車案，嫌犯還會幫忙繳停車費！9日上午，一名穿帽T的男子，光天化日來到停車場，繳費後把價值數百萬的名車開走，問題是他並非車主。據了解，這輛車的原車主去年已經當給當舖，後面已經過戶轉兩手，第三手持有者報案指稱，車輛遭竊，警方獲報已經鎖定特定對象追查！一名男子穿著帽T戴上帽子遮遮掩掩，來到停車場，就跟一般車主一樣，先去繳費機台，繳納停車費，接著把一輛數百萬的雙B名車開走，這段畫面在網路流傳，原po說是遇到偷車賊，還祭出十萬紅包懸賞，請大家幫忙找找這名偷車賊與這台車！民眾：「蠻瞎的啊，怎麼可能會有鑰匙，然後又幫他付，剛好又知道那台車，又可以把它開走。」民眾：「有點匪夷所思啊（怎麼說），還幫人家繳停車費啊。」台中北屯一處停車場車輛疑似遭竊，警方已接獲報案展開調查。（圖／民視新聞）事發在台中北屯旅順路一處停車場，偷車賊9日上午大白天大剌剌把車開走，還知道要先繳費，消息傳開，不少人覺得匪夷所思，也有人推測，可能跟產權糾紛有關。民眾：「應該是被原車主開走，債權不清啦，以前我的弟弟啊，他曾經就是也有就是，車子有向不是正當的管道借款，然後他尾款沒有償清之後，到最後他的車子，也是莫名其妙就被開走。」台中第五分局文昌副所長黃郁心：「社群媒體PO文稱與本轄，旅順路二段停車場內，車輛遭竊等情，本分局依規定受理報案，已掌握特定對象並積極追緝中。」民眾在網路發文以十萬紅包懸賞，請大家幫忙找竊嫌與車輛。（圖／翻攝社會事新聞影音）據了解，原車主已經在去年把車當給當舖，後來又轉了兩手，向警方報案說遭竊的人，其實已經是第三手，警方介入調查，要追查這當中是否涉及不法！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：懸賞十萬！偷車還幫繳停車費？ 原PO祭十萬紅包抓人.找車 更多民視新聞報導深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
險淪檢辯大戰！沈慶京自比遭「錦衣衛滅九族」審判長：重複不會變有道理
前台北市長柯文哲等多達11名被告涉入京華城容積率弊案、政治獻金等案，審判即日起邁入攻防高峰，今就針對200宗卷證、共4000份證據逐一表達意見。整段審理過程十分冗長繁瑣，檢辯質疑聲不斷，使原本的提示證據程序一度演變成辯論戰。威京集團主席沈慶京又滔滔不絕再自比遭錦衣衛（指檢察官）滅九族，審判長則提醒全自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
為「血壓機」大鬧醫院！ 2病患北醫候診爆肢體拉扯
台北市 / 綜合報導 台北醫學大學附設醫院昨(11)日上午11點，醫院內爆發衝突！有兩名男子因為血壓機發生口角，邱姓男子當時正在量血壓，沒想到後方排隊的陳姓男子誤以為機器故障，直接出手按下暫停鍵，還一連按了三次，引發邱姓男子不滿，雙方爆發拉扯，還驚動警方到場排解，嚇壞現場病患。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等警察來，可以啊可以啊，你剛才碰我了喔，碰我這邊，不用。」兩名男子你一言我一語，誰也不讓誰，其中一人的妻子見狀上前勸說，試圖拉開兩人的距離，但兩人下一秒卻爆發拉扯。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等一下警察馬上來。」不顧妻子阻擋，男子仍舊想上前理論，但另一方早打電話報案，雙方在醫院內口角頻頻，嚇壞其他病患。邱姓男子VS.員警說：「不說什麼就直接按了這樣子，我就覺得納悶，再來第二次又按掉，第三次又來。」員警獲報到場，邱姓男子滿是無奈，只是量個血壓卻被對方干擾，被連按三次暫停才會心生不滿，但另一方也滿腹委屈。陳姓男子VS.員警VS.陳姓男子妻子說：「退一步講，那就是他激怒人，被人家這樣激怒，大哥你真的是好心對不對，是想說是不是壞掉，對。」事發在台北市信義區，台北醫學大學附設醫院，昨日早上11點，邱姓男子當時正在量血壓，後方的陳姓男子誤以為機器故障，主動上前按下暫停，邱姓男子不滿被打斷要他不要亂按，但陳姓男子聽在耳裡覺得不舒服，才會爆發口角。民眾廖先生說：「那是個誤會啦，當然這個樣子，事情的發展是，不是照著我的預期當然會，會有一個，不同的一個反應嘛。」民眾龍先生說：「但是他沒有事先跟他講的話，突然這個動作引起當事人的不愉快這是正常的，他們可能，平常可能沒有使用到啦。」信義分局吳興街派出所所長林健智說：「現場經警方排解已無事故，告知相關權益，雙方自行離去。」血壓機運作，按下啟動開始測量血壓時，會先有一段加壓的時間，陳姓男子可能因此誤以為是故障，才會直接出手操作，醫院爆發爭執還搞到警方到場，誤會一場最終雙方並未提告。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台中倉儲大火奪9命 檢起訴14人全聯發聲了
全聯福利中心位於台中大肚區興建中的倉儲，去年12月19日大火釀9死、8傷，台中地檢署今（11）日偵結，依過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造、新菱公司等3名法人，以及全聯施姓主管等共14中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
夾娃娃機店遭竊! 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市下營區一家夾娃娃機店，凌晨遭竊賊持械入侵，兩名竊賊開著租借車，拿著撬棒破壞兌幣機台，得手了三、四萬元的贓款後逃離，犯案過程全被監視器拍下，警方已經鎖定犯嫌，全力追緝中。竊賊鎖定兌幣機，一進娃娃機店，拿出了撬棒開始破壞機台。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，兩名竊賊一個穿著連帽外套，一個把鴨舌帽壓到最低，一進到娃娃機店裡，就鎖定兌幣機，拿出了撬棒開始破壞機台。過程中竊嫌也發現，頭上滿是監視鏡頭，其中一人還試圖想扭開攝影鏡頭，不過他們的一舉一動，早被監視器包圍。只見他們使勁的又挖又撬，果然最後兌幣機台真的被撬開。這兩名竊嫌拿著撬棒，花了將近五分鐘的時間，將這兩台的兌幣機完全撬開，拿走裡頭的現金。兌幣機業主程先生表示：「那個小偷還真厲害，用撬棒也有辦法撬開，我們來這邊做這麼久了，也沒有發生過這種事情。」兩台兌幣機都被破壞，還好其中一台沒被完全撬開，看看這兌幣機，不只機台本身堅固，外頭還加裝了鋼條和鎖頭，不過還是不敵撬棒的摧殘。兩名竊賊選在清晨犯案，連對面早起的店家，也沒發現異樣。兌幣機不只機台本身堅固，外頭還加裝了鋼條和鎖頭，還是不敵撬棒的摧殘。（圖／民視新聞）附近民眾說：「對很早因為我四點多來，也沒有發現這件事情，他們我覺得應該是集團犯案。」最後得手的兩名竊嫌，就從門口上車離開，也不怕車牌露餡。台南市下營分駐所長姜健鴻強調：「發現竊嫌三人駕駛租賃車，目前已查得其中竊嫌身分查緝中。」警方查出竊嫌開的是租賃車，也掌握涉案犯嫌，追查究竟是不是慣犯，或是集團犯案。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南下營夾娃娃機店凌晨遭竊 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸 更多民視新聞報導2東亞女子涉九份老街扒竊 檢警24小時再逮跨國扒竊集團慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍師大商圈大膽竊賊 大白天持萬用鑰匙闖餐廳偷整週營收民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市殯儀館爆「集體收賄」 1禮廳人員聲押.5人交保
台北市 / 綜合報導 台北市立第二殯儀館爆出禮廳人員集體收賄案，有技工疑似收取紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢，廉政署昨(11)日展開搜索，並約談15人到案，其中一名胡姓禮廳人員，疑似涉嫌主導收賄，被檢方聲請羈押，殯葬處表示，依照「環保減燒」規定，每位亡者的庫錢上限就是20包，目前已經將涉案職員調離現職，不讓他們接觸。披肩長髮帶著帽子口罩，全身包緊緊，這名胡姓女子，是台北市立殯儀館的技工，被控涉嫌主導殯儀館集體收賄案，遭到檢方當庭逮捕，並聲請羈押禁見。刻意扭頭躲避鏡頭，胡姓女子的胞妹，也在殯儀館任職，與其他4名禮廳人員及多名殯葬業者，一同被帶往地檢署調查，這些涉案技工，都在台北市立第二殯儀館，擔任禮廳人員負責管理金爐，因為依照環保減燒規定，每位往生者，燒庫錢的上限是20包，超出的數量得送交環保局集中焚燒，但不少家屬認為，庫錢是象徵亡者在「銀行存款」或「財庫」，更是投胎的盤纏，十二生肖有不同的庫別，習俗中屬牛屬馬之人所需數量較多。為了讓過世的家人，不用為錢發愁，就有家屬透過殯葬業者向技工請託多燒庫錢，或直接包紅包行賄。台北市殯葬管理處副處長陳智豪說：「這5位職員有疑似幫業者超額燒化庫錢，所以我們把相關的資料去移給政風處(調查)。」檢廉一共約談15人到案，涉嫌行賄的殯葬業者，及5名疑似收賄的殯儀館技工，分別以3到20萬不等交保候傳。知情人士說：「講說對價關係大概多少，這個行之有年了。」類似紅包文化過去也多次爆出，有殯儀館人員涉嫌收賄幫忙喬火化時間，或優先預約靈堂使用時間，這回再度爆出「集體收賄事件」，殯葬處強調已經將涉案技工調離現職，若確定起訴就會召開獎懲會議。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
男房子遭法拍！寄居地下車位1年 警依「現行犯」逮人
高雄市 / 綜合報導 高雄市新興區一棟華廈，有屋主因為長期在國外，委託房仲業者賣房後，才發現地下室停車位，被一名男子寄居，家當、機車全都搬來這裡，原來這名男子是前住戶，之前房子被法拍後就住進地下室，時間長達一年，屋主和管委會都很無奈，警方多次到場勸導也不肯走，最後依涉嫌侵入住居，以現行犯帶走男子。員警好說歹說，男子就是不肯離開，很難想像他把地下停車場，當成自己家，放了一把躺椅和桌子，直接插插頭充電吹電扇，堆滿了家當和瓶瓶罐罐，鬧到員警已經來勸說好幾遍，原來這名男子是前住戶，房子被法拍後，他住進地下室大約有一年，住戶指控被他侵占車位，要賣房才發現，怎麼有人寄居，事發在高雄新興區，前住戶郭姓男子，把地下室車位當房間，趕也趕不走。警方多次勸導不聽，最後直接使用強制力，高雄市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔說：「中正所警組到場，將其依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會，將其物品全數淨空搬走。」男子最後被員警帶走，畢竟停車場不是私人領地，侵入占用只能依法處置。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話