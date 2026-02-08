不願參加重劃 台中地主北捷縱火

台中市神岡區大夫第自辦重劃區自救會會長曾世源，因不滿台中市政府將自救會地主納入重劃區長達14年，多次陳情未獲重視，8日攜帶乾稻草北上，接連在台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁縱火，企圖藉此吸引社會關注，警方迅速在北市仁愛路與林森南路口將人逮捕，依公共危險罪嫌移送。台北市長蔣萬安強調，請市民朋友安心無須驚慌。

北市消防局8日上午11時53分先獲報，大安森林公園站發生火警，站務人員發現位地下1樓2號出口旁的男廁內有雜物燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，用滅火器自行滅火，未造成人員傷亡；下午2時善導寺站男廁也遭縱火。

警方調查，73歲曾男上午8時59分從豐原搭火車北上，抵達北車後轉乘捷運，先至大安森林公園站男廁縱火。犯案後於11時46分搭公車回北車，在台鐵大樓內放置4封陳情信，徒步至西門町變裝，換下原本穿著的灰橘色外套，再搭捷運至善導寺站男廁縱火。

警方立即在仁愛路、林森南路口逮捕曾男。初步研判，曾男為吸引社會注意，才會從台中北上縱火。根據他隨身攜帶的「致主管機關台中市政府請願書」內容指出，請願人包括曾世源等40位地主、共56個地號，多次陳抗表達堅定不願參加重劃。

中市府回應，正值法院審理中，一切尊重司法判決，也說明該自辦重劃區已自民國107年5月暫緩施工。自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。