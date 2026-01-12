不願受美脅迫 古巴：2國關係須本於國際法

▲古巴共和國國家主席卡內爾，本月3日攝於首都哈瓦那。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉實施軍事行動、生擒馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦至紐約受審，震撼國際政壇，部分與美國關係不佳的國家，也開始擔心自己是否也將遭美國「敲打」，哥倫比亞、古巴、伊朗都在名單之列。面對美國川普（Donald Trump）警告，古巴若不盡快與華府達成協議，將會面臨零石油、零資金流入的危機時，古巴共和國國家主席卡內爾（Miguel Diaz-Canel）則回應，2國關係如果想取得進展，就必須建立在國際法的基礎上，而非敵對、威脅和經濟脅迫。

根據《路透社》報導，卡內爾在社群平台上表示，古巴始終願意與歷屆美國政府，在主權平等、相互尊重、國際法原則、互利共贏、不干涉內政、充分尊重古巴獨立等前提的基礎上，展開嚴肅而負責任的對話。

儘管美古關係從1959年以來就持續緊張，但近期美國政府顯然對古巴採取更強硬的態度，川普在已過週日的演講中表示，「想要照顧」那些被迫離開古巴的人，稱呼他們是「美國的偉大公民」。對此，卡內爾則反擊稱，當初古巴人民是在移民法律的誘惑下移居美國，如今也正在承受這項失敗政策的後果，形容他們是「移民政策變動和邁阿密政客背叛的受害者。」

卡內爾並強調，古巴從不主動攻擊，反觀美國過去60多年一直攻擊古巴，古巴時刻準備捍衞祖國，直至流盡最後一滴血。

