即時中心／廖予瑄報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生驚悚隨機砍人事件，凶嫌27歲張姓男子先是丟擲煙霧彈後，再持長刀到人群中揮砍；最後逃到頂樓後墜樓，釀成一共4死11傷悲劇，震驚社會。對此，台北市長蔣萬安今（23）日指出，他不願凶手因其恐怖罪行獲得名聲，因此也不會提到殺人案嫌犯姓名，「希望大眾更聚焦在如何恢復正常生活。」

今日上午蔣萬安主持台北市政府市政會議，據與會人士轉述，蔣在會中裁示，「不要在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名。」

蔣萬安直言，紐西蘭基督城在2019年發生恐怖槍擊案，造成51人死亡，時任總理阿爾登強調，不願讓槍手因為恐怖罪行，而獲得任何名聲，因此拒絕提到槍手的名字；蔣說，他非常認同阿爾登的做法，「不希望1219隨機殺人案的嫌犯名字被記住」，因此無論北捷隨機砍人案的嫌犯是出於什麼動機，其目的之一必然是造成大家的恐慌情緒，「市府將繼續努力，將台北打造為可以安全生活的城市，不讓嫌犯得逞」，盼大眾更聚焦在如何恢復正常生活。

原文出處：快新聞／不願提隨機殺人凶手姓名 蔣萬安：聚焦恢復正常生活

