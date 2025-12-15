不願替「不副署」背書？ 韓國瑜拒赴總統茶敘

總統賴清德於15日邀請行政院長卓榮泰和考試院長周弘憲進行國政茶敘，原本立法院長韓國瑜也在邀請名單中，但韓國瑜以「需要三黨團同意」為由婉拒出席。這場茶敘恰逢財劃法修法公告期限的最後一天，外界猜測韓國瑜的缺席可能與行政院打算「不副署財劃法」有關。

總統賴清德今天邀集行政院及考試院進行國政茶敘。（圖／TVBS）

上午10時16分，行政院長卓榮泰的座車抵達總統府，稍早考試院長周弘憲也已抵達，準備參加10時30分的國政茶敘。值得注意的是，立法院長韓國瑜原本也在邀請名單中，但他在上週五突然表示無法出席週一的國政茶敘，這個消息讓總統府感到相當意外。

韓國瑜辦公室後來透露，韓國瑜認為自己身為立法院長，代表三個黨團，因此出席茶敘應該要獲得三個黨團的同意才適合參加。儘管總統府希望韓國瑜能夠改變心意，但韓國瑜似乎已經決定不出席。

外界猜測，韓國瑜拒絕出席可能與行政院打算不副署財劃法修正案有關。12月15日正是財劃法10天公告期的最後期限，總統賴清德在茶敘前已經表示，財劃法的兩次修法大幅削弱中央政府財政，如果按照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5000多億元，未來每年也勢必要舉債這樣的金額。

在國政茶敘前一晚，卓榮泰在社群媒體上發布了一張黑白照片，強調自己必將善盡「民主憲政守門人」的職責，就算拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。雖然卓榮泰的文章中沒有直接提到「不副署」，但據了解，不副署財劃法修正案對賴清德政府來說已經是勢在必行的選項。

