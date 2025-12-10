不願看到台韓關係走向最壞局面！邱議瑩致信韓國代表部：拒當「中國台灣」

邱議瑩在公開信中表示，台韓長年累積的友好關係不該因如此錯誤標示而受傷害。 資料照：張良一/攝

[Newtalk新聞] 南韓電子入境卡自今年二月起將台灣標示為「中國台灣」（China, Taiwan），持續引發國內強烈反彈。民進黨立委邱議瑩今（10）日除了呼籲一人一信向韓國官方抗議之外，下午再以公開信致函駐台北韓國代表部代表高尚郁，指出此標示與事實不符，韓國外交部在台灣多次抗議後仍未更正，讓台灣人民「深感遺憾與痛心」。

邱議瑩在公開信中表示，台韓長年累積的友好關係不該因如此錯誤標示而受傷害。台灣外交部自二月起已多次向韓方溝通，但韓方置若罔聞，使國內對韓國政府的不滿不斷升高。

她強調，台韓民間在觀光、留學、商業等領域往來密切，存在深厚情感，如今卻因韓國外交部的不作為，引發台灣社會驚訝與難過，「全國上下充滿憤怒和不解」。

她也提到，部分民眾甚至喊出報復性抵制行動，但她不願看到台韓關係走向最壞局面。邱議瑩直言，台韓友誼得來不易，尤其高雄近年演唱會經濟蓬勃，韓國大量表演團體在高雄演出帶動地方商機，成為兩國民間善意交流的重要成果。

邱議瑩呼籲，高尚郁代表應將台灣人民的不滿轉達韓國外交部。她在信中強調，台灣是主權獨立的國家，從未隸屬中國，入境卡上的「中國，台灣」並非事實。她要求韓國外交部正視台灣人民的立場並立即更正，以便讓台韓關係得以延續並深化友誼。公開信最後署名：「立法委員邱議瑩 敬上」。

