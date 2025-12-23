不願稱「1219嫌犯姓名」 蔣萬安曝是這原因

▲台北市長蔣萬安表示，市府已經確定12月26日在捷運市府站、市府轉運站，辦理一場高強度的實地演練。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷台北車站19日晚間遭張文丟擲煙霧彈，隨後他又跑到中山站周邊無差別砍殺路人，釀4死11傷。台北市長蔣萬安今（23）日上午在市政會議時透露，他之所以不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，「他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞」。

蔣萬安表示，市府已經確定在這個星期五（12月26號），在捷運市府站、市府轉運站，辦理一場高強度的實地演練。演練過程務必包含捷運站及轉運站內的櫃位業者，讓每個業者都能熟悉事故發生時的應變措施，來保護自己以及櫃內民眾的安全，並且請參與演練的所有單位，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度確實進行演練，這樣在實際狀況發生時，才能迅速應變。我們絕不遺漏任何一個環節，並且持續不斷檢視精進。

廣告 廣告

關於市議員呼籲細胞簡訊的發送，蔣萬安表示，他在1219專案緊急應變專案小組第2次會議就已經指示，針對重大治安事件立刻研議立刻發送細胞簡訊給周邊民眾的措施，提升警戒以及防災意識。而在此之前，必須善用既有管道，包括市府官方LINE、臺北好行APP等觸及大量市民的社群媒體平台，確保緊急訊息都能在第一時間傳遞到位。

蔣萬安還說，從現在開始一直到年底，都有非常多場大型的活動，包括演唱會、聖誕活動、跨年，甚至到年貨大街。尤其是跨年的晚會，他要請警察局務必調充足充裕的警力，不管是建制警力或是保安警力的資源來維護現場安全。活動現場除了目前所規劃的相關維安措施，也請評估考量若有必要，適度配置無人機，全方位視角掌握現場各個面向的動態。

最後，蔣萬安還提到，他不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，因為在2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，當時造成49人死亡的慘劇，當時的總理阿德恩就拒絕在記者會中提到槍手的名字，他強調他不願意讓槍手因為恐怖的罪行獲得任何名聲。他非常認同當年阿德恩總理的做法，我不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的，也希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。不論嫌犯是出於什麼樣的動機犯下這一次的隨機殺人案，「他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞。」

蔣萬安強調，台北市政府一定會努力讓台北市繼續是一個讓大家能夠安全生活的城市。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

防北捷攻擊模仿效應！網路恐嚇貼文不斷 蔣萬安下令：迅速偵辦

防跨年恐攻！北市26日辦大規模反恐演練 警政署最強反恐部隊曝光

張文隨機傷人釀4死！北捷檢討：導入AI監視器、App推播危安事件