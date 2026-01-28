不願美中選邊站 鄭麗文：「美國是恩人、但大陸是親人」

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 繼法國、加拿大之後，英國首相施凱爾正式啟動訪中行程，成為自2018年以來，首次再度訪中的英國首相。國民黨主席鄭麗文今（28日）也表示，為什麼只能選擇親中、親美其中一邊，不能兩個都選嗎？「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」

鄭麗文今主持國民黨中常會期間提及，總統賴清德不管想跟中共總書記習近平喝珍珠奶茶還是吃蝦仁飯，很簡單，賴清德只要接受「九二共識」就好，不會少一塊肉，還會換來很多和平的榮景，國民黨比誰都希望，台灣內部有一天不分朝野，共同為兩岸和平穩定攜手合作，今天如果賴清德可以在這樣的認知下開始兩岸和平，與習近平一起坐下來，她樂觀其成。

鄭麗文表示，希望民進黨不要再把國民黨當作死敵，他們應該是互相競爭的最佳朋友，他們都在一條船上，民進黨打傳給撞翻了，大家都要落水。她也特地對媒體稱，一旦（鄭習會）拍板定案，他們一定跟大家說明所有細節和內容，不需要猜測、每天編這麼多莫名其妙的故事。

鄭麗文還提到，英國首相正踏向中國，進行睽違8年的國事訪問，跟美國最鐵的兄弟就是英國，但連英國都說「不需要在美中之間選邊站」，今天在台灣的我們也應該是如此；國民黨希望的是台海和平穩定，最近國際友人會問她，要親中還是親美？她反問，不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？

鄭麗文接著說，前兩天，她的好友跟她說了一句比喻，讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，我們絕對不會忘記美國的情誼，但「大陸是我們的親人」，我們絕對做不出骨肉相殘的事情，所以我們不需要在美中之間做選擇，她希望兩岸的和解能帶來美中的和解和合作，這才是人類之福。

