不願藍綠對決！温世政想做偏鄉醫療 允諾賴清德盡全力：我很想贏

温世政跟賴清德說，我很想贏。 圖：翻攝自寶島聯播網YT

[Newtalk新聞] 民進黨推派新北市牙醫師公會理事長温世政出戰南投縣長，將對上爭取連任的縣長許淑華。對此，温世政今（28）日表示，他是政治素人，對選舉不在行，但若是要做偏鄉醫療、政策規劃還可以。他說，做藍綠對決不是他的個性，但他也承諾總統暨民進黨主席賴清德，一定會盡全力，「我很想贏」。

温世政今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並表示，他有跟賴清德表達感謝關愛與提拔，但他真的是政治素人，沒有打過任何一場正式的選戰。

温世政指出，他對選舉不在行，但叫他回南投做偏鄉醫療、政策上的規劃或是辯論，那可能還可以；不過，如果說去做藍綠對決，或是說做一些攻防，那也不是他的個性。

温世政說，牙科其實是服務業，就是把病人盡力地看好，盡力之後能不能成，這個病人救不救得回來，其實是老天爺決定的。因此，他只能承諾賴總統，「我一定會盡全力。我很想贏，我一定會盡全力。」他說，盡全力後結果如何，這25年的抗壓性已經讓他覺得成敗是一回事，但過程要全力來拚。

主持人問及，在參選之前，就已經決定要回南投？温世政回應，不少人都覺得南投縣年輕人流失得很嚴重，有沒有可能回來幫南投？他當時說「好」，但不是選縣長，而是回來幫助南投的偏鄉照顧。

温世政表示，他在新北市牙醫師公會當理事長，就是專門做偏鄉。他還做小發財車，載著醫療器材到病人家裡去看牙齒。主持人笑說，選舉不用宣傳車了，就到別人家弄牙齒就好。温也說，都已經計劃好了，信義、仁愛那些線路都已經接洽，準備開到那邊去。

