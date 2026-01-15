不願重現丁守中事件！不在籍投票協商藍綠認「要再討論」 無共識散會

記者楊士誼／台北報導

立院協商不在籍投票，最終藍綠都認為應尋求更多共識，協商半小時後無法達成共識而散會。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（15）日召開不在籍投票的的黨團協商，中選會代主委吳容輝指出多項可能的選務問題，提案的民眾黨團則認為「不應妄自菲薄，事先規劃好就沒問題」；民進黨團則表示，2028前還有機會繼續討論，但地方選舉將屆，若現在處理難免讓候選人有所疑慮，希望2018年丁守中的事件不要再發生。國民黨雖認為中選會可以實施不在籍投票，但仍需繼續討論，最後因無共識，主持會議的黃國昌裁示，照立院相關規則處理。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣是先進國家，但在不在籍投票上已經遠遠落後十多年前已經實施的菲律賓與印尼，且民眾黨版僅限製在「自由地區」也就是台澎金馬實施不在籍投票，不包含其他地方。他也表示，不在籍投票可以讓軍公教人員、投開票人員等享有投票機會，是非常重要的。

民進黨立委陳培瑜則表示，這場協商根本不應該召開，多個不在籍投票版本中，被拿到今天協商討論的卻只有民眾黨團版，國民黨許多立委、行政院的版本被丟包在委員會無法處理，藍營卻還得幫民眾黨講話。她指出，除行政院版草案被阻擋在委員會外，鄭天財、蘇巧慧、牛煦庭版都是，連在場的國民黨代表許宇甄的提案版本也被丟在委員會，非常荒謬。此外林思銘、葛如鈞、羅廷瑋、洪孟楷、王鴻薇、伍麗華版全部被丟在委員會，為何民眾黨版可以逕付二讀，無需討論？陳培瑜也強調，民進黨團有提出「民主假」，若希望促進投票又希望保障不要有外力介入選舉，就應支持「民主假」。

國民黨立委許宇甄則表示，陳培瑜不用妄下結論，今天來協商就是為了討論。她指出，民進黨提出的移轉投票部分，國民黨認為共識不足仍需繼續協商，而今天的協商就是其中一環，陳培瑜無需如此緊張。而她也好奇中選會在實行移轉投票上有何困難？是否做好完整配套？

中選會代理主委吳容輝則表示，不在籍投票可以讓選舉人行使投票上有可及性與便利性，但不能影響選務的可行性與選舉公正性，假設實施不在籍投票，選務人員負荷量會非常大，選務人員不是超人也不是「無敵鐵金剛」，過度選務工作負荷會造成災難。他說明，要移轉的選票若為地方公職人員選票，有8896種，一個投開票所假使有100種，開票時是在牆壁上計票，那些移轉的選票「貼到天花板都沒法貼」。

吳容輝說明，若開放不在籍投票，一張票可能還有各種公職選舉，或是候選人是「菜市場名」，唱票時還要找出是哪種公職的候選人，這是做不到且會亂掉的事情。而領票也會造成混亂，假設原本有七種選票，但開放不在籍投票後，光是領票時上面排的各類選票就會讓人非常混亂；此外選票移動過程中還需要物流、警方護送，人力與物力影響相當大，而雙北的外來人口特別多，勢必會造成107年「邊領票邊開票」的亂象，「排到隔天清晨六點都排不完、開不完」。此外金馬地區的移轉投票，金門選票12萬人、連江1.1萬人，「移個兩三萬他們就掛掉了，因為他們工作人員只有兩三個，人力招募就有問題」。

吳容輝也強調，選務必須可行，否則有再好的法律就如同空中樓閣一般，沒有用處。而中選會也建議先在全國公投上實行不在籍投票，至少公投時全國視為一個選區，若是總統、公投實施移轉投票並沒有問題，但選舉又常常合併，總統暨立委選舉共有77種選票在全國範圍內移動，選務鐵定混亂，也可能影響選舉公正性，「執行面如果不可行，不要貿然推動不在籍投票」，可以在公投先行嘗試，不希望「吃緊弄破碗」。

進入第二輪發言，張啓楷表示，台灣的選務人員應該比實行不在籍投票十多年的印尼高，不應妄自菲薄，事先規劃好就沒問題；而民進黨過往就提過不在籍投票修法。鍾佳濱則表示，有針對各種類型選舉的不在籍投票修法提案，不該在協商利用有限時間溝通，而是在委員會討論，有大致方向、凝聚爭點後再來協商才有效率。況且中選會點出的問題「想到就頭皮發麻」，若有民眾在看協商直播，都能理解中選會所說的狀況，立院是否該更負責任好好討論？

民進黨立委鍾佳濱表示，他認同許宇甄的立場，應有更充裕的時間讓社會繼續討論，而民眾黨團或許有緊迫感，「可能陳昭姿比較沒有」，建議民眾黨不要給自己時間壓力，未來的會期中還有機會討論，2026選舉將屆，若現在處理這問題難免讓候選人有所疑慮，希望2018年丁守中的事件不要再發生。許宇甄則說，中選會應該有辦法克服，不能因為「難」就不做，既然全國公投可以，那中央相關的選舉也可以，目前還需要繼續協商才能有共識，釐清後才能繼續推動。

主持會議的民眾黨立委黃國昌最後裁示，協商無法取得結論，後續照立院相關規則處理。

