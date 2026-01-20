不願陪考只是陪跑！瀛海中學豐沛資源展現實力 完美迎戰學測及之後二階段大學選才

▲瀛海中學強調，學校始終以「實力奠基、溫暖陪伴、差異性輔導」三大核心戰略，陪伴學生成長。

【記者 劉秋菊／台南 報導】115學年度大學學科能力測驗邁入第三日，上午數B下午社會科。台南市瀛海中學在為期三日的考期中，展現其獨特的教學支援體系，不僅於考場外提供溫暖陪伴，更於校內成立「學測戰情室」，與學習王科技合作動員「跨校聯盟、學科競賽高手、專業補教機構、AI分析團隊」四大教學能量，進行即時解題與深度分析，並為學測後的二階段輔導提前暖身。

▲隨著考試結束，立即刻啟動AI大數據落點分析系統提供精準志願規劃…等專業輔導全力協助同學。

數學B科方面，學習王科技名師林名揚老師與瀛海、嘉華解題老師共同表示此份試卷符合數B的出題特色，比如經緯度、連續複利、單點透視、圓錐曲線截痕..等題型，其中多選第11題圓錐曲線截痕問題，考驗學生邏輯推理與對基本概念靈活度、選填最後一題單點透視結合空間概念、空間座標系的題目，是為本試卷中較具鑑別度的題型；整份試卷相較於去年計算量雖沒那麼大但靈活度更勝於去年，五標預測考量到有跨考的學生，預估與去年相同：頂標12級分、前標10級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。

社會科部分，瀛海中學社會科召集人楊瓊瑤..等老師表示公民考科較去年易，一來是考題的知識點沒有去年刁鑽相對平易近人，二來選擇題選項的部分可利用刪除法找出答案，惟非選題的部分學生較不易掌握答題方向；社會科延續素養導向與跨科整合趨勢，考題涵蓋全球產業、地緣政治等多元議題，地圖、統計圖表的解讀依然是關鍵能力，比如選擇第49題、第54題，考生不只要熟悉地理概念，還得靈活運用地理、歷史、公民知識，才能拿高分！

▲大學學科能力測驗台南市瀛海中學展現其獨特的教學支援體系。

陳怡君校長指出，學測在瀛海不僅是高三學子的升學關卡，更是全校同學重要的學習里程碑。透過「他山之石」的信念，這三日的每一份試題與分析，都將轉化為各學科教師優化教學的寶貴養分。此一機制確保「教學相長」成為瀛海中學持續運轉的教師精進教學實踐，在校同學則能提前積累應對挑戰的視野與能力。

瀛海中學強調，學校始終以「實力奠基、溫暖陪伴、差異性輔導」三大核心戰略，陪伴學生成長。隨著考試結束，立即刻啟動AI大數據落點分析系統，結合本校學生學習歷程與大學二階段選才依據，提供精準志願規劃、備審資料及口面試…等專業輔導，全力協助同學朝進入台大、陽明、成大等醫學系及國立頂尖名校之路邁進，持續奠定瀛海高中在府城教育界的領航地位。(照片瀛海中學提供)