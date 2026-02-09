不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人林劍主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。

高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸大動作反制，不過，高市早苗在日本的支持度卻是居高不下，更在8日的日本眾議院大選，帶領自民黨在眾議院總數465席中，單獨囊括超過2/3席次，來到316席，加上執政盟友日本維新會，合計達席次達352席，取得空前勝利。

中國外交部今天舉行例行記者會，第一題就被日本媒體問到，自民黨大勝，高市早苗將繼續執政。發言人林劍回應時表情相當嚴肅，聲稱選舉是日本的國內事務 ，但本次選舉反映深層次、結構性的問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本有識之士及國際社會深思。

林劍說，殷鑑不遠不可不察，敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。他還開嗆，日本極右翼勢力若誤判形勢恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。

林劍稱，中方對於政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化，「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

林劍嗆，要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力妄動的決心堅定不移。

