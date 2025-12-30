不顧中國圍台軍演? 藍白"五度封殺"1.25兆國防特別條例

政治中心／綜合報導

中國對台軍演，凸顯台灣加強國防的重要性，不過今天在立法院程序委員會，在野黨第五度封殺了國防特別條例，氣得綠營痛罵藍白，連審都不給審，根本是和中國裡應外合，媒體人黃暐瀚也批評在野不負責任，擔心今天不買、明天買不到。

台北市議員(民) 許淑華vs.台北市長 蔣萬安：「你要回應一下為什麼軍艦要擾台呢，為什麼要軍演呢?」

台北市長蔣萬安雙城論壇回台，中國就發動軍演，話題還燒到立法院。





朝野立委在程序委員會針鋒相對。（圖／民視新聞）

民進黨立院黨團書記長 陳培瑜：「國民黨蔣家 反共不過三代，你們還跟蔣萬安一起說，越困難越要溝通，可以換來和平與繁榮，還說相關行程是按照相關規定，經過陸委會核准，可是陸委會沒有叫你去賣台，陸委會沒有叫你去舔共。」

國民黨立院黨團書記長 羅智強：「民進黨海峽守不到你這一代，喪權辱國就是民進黨，喪權辱國就是賴清德。」





朝野立委在程序委員會針鋒相對。（圖／民視新聞）





程序委員會火藥味濃，儘管在野明知中國正在軍演，用武力威脅台灣，但1.25兆國防特別條例，說什麼都不給審查。

議事人員：「本院民進黨黨團建請院會作成決議，針對程序委員會阻擋議案排入院會一事，請本院韓院長召集黨團協商公決案。」



立法院程序委員會主席 沈發惠：「表決結果在場18人，贊成者8人，反對者10人，贊成者少數，不通過。」

藍白人數優勢，五度封殺國防特別條例，資深媒體人黃暐翰直言，今天不做明天就會後悔，批評擋在程委會非常不負責任，但羅智強卻把責任推給總統賴清德。

國民黨立院黨團書記長 羅智強：「卡國防預算就是賴清德嘛，1.25兆那麼重要你來這邊報告，按照你的承諾報告並接受質詢。」

立委(民) 沈伯洋：「程序委員會是法案掛號的地方，掛號的地方是不能夠擋案，法案一旦掛號了，就要進入到各個委員會去審查，所以藍白現在在做的事情是什麼，是連審查都不給你審查。」

國防特別條例連付委審查的機會都沒有，總預算、院版財劃法、國安法修法也通通卡關，倒是藍營提出公投法修法，要求立院通過公投提案後，主管機關不得拒絕，以及憲法增修條文，正副總統罷免方式，增加人民連署，再引發爭議。

立委(國) 翁曉玲：「我為了要落實人民的直接民權，在此提出(正副總統罷免)修憲案，未來只要是由立法院提出的公投案，中選會就只能直接辦理。」

立委(民) 莊瑞雄：「立法院認為我現在最大，我只要做成決議的話，中選會你就一定要給我辦公投，一方面去提高立法委員罷免的門檻，那現在又修一個案，來降低罷免總統的一個門檻，這個很明顯的是矛盾。」

從預算到法案，朝野持續互槓，受害的恐怕是全民。





