不顧共軍圍台軍演 藍白第5度封殺國防預算 民進黨痛批「與中共裡應外合」

立法院在藍白人數優勢之下，第五度封殺國防特別預算及中央政府總預算。（圖片來源／立法院提供）

中共解放軍現正進行圍台軍演，立法院本（30）日召開2025年最後一次程序委員會，針對國防特別預算條例、中央政府總預算、政院版財劃法、國安法修法，藍白在野黨再次挾人數優勢予以封殺，合計已是第五度封殺國防特別預算條例。

民進黨副秘書長何博文痛斥藍白在野黨：「共軍圍台軍演+抵制國防預算，這不叫裡應外合什麼叫裡應外合？」民進黨立委林楚茵也抨擊，藍白拖著不審中央政府總預算、阻擋國防特別預算條例，還訕笑政府強化韌性的作為，種種惡行，受傷的是台灣人民，得利的卻是中國習近平。

程序委員會遇到中共軍演，鍾佳濱喊話在野黨：不要再擋國防

中共解放軍本日持續進行圍台軍演，我國防部指出，本日自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊；國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

值此敏感時刻，藍白在野黨挾人數優勢持續封殺之下，國防特別預算條例、中央政府總預算、政院版財劃法、國安法修法，始終未能付委審查。而本日立法院程序委員會乃2025年最後一次召開，根據預算法第51條規定，中央政府總預算應於會計年度開始一個月前由立法院議決。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱於程序委員會前夕喊話，應給予軍人充足的待遇還有精良的武器，能夠適度回應境外威脅，因此呼籲朝野不分政黨，尤其是在今天的程序委員會，不要再擋軍購預算，不要再擋國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

本日程序委員會於中午12時準時召開，立院人員宣讀議事日程草案時，立法院國民黨團提案仍刻意未納入國防特別預算條例、中央政府總預算、政院版財劃法、國安法修法等重大法案，立法院民進黨團提案則是納入安排付委審查。

沈伯洋批藍白：想監督就該付委審查

於發言階段，民進黨派出立委沈伯洋代表黨團發言，他表示，藍白兩黨在程序委員會的作為，已非單純的「卡預算」，而是連實質討論的空間都徹底封殺。他以「掛號」作為比喻，指出程序委員會職能僅在於確認法案的形式條件，如簽名與人數是否完備，然而，藍白卻剝奪了國防委員會進行專業審查的權利。他強調，若在野黨真的想監督或刪減國防預算，就應該讓案子進入國防委員會，否則連審查都沒開始，談何「監督」？



其次，針對藍白質疑預算內容「只有幾頁」的說法，沈伯洋直指這是玩弄資訊落差的政治操弄。他解釋，目前的階段是審理「特別條例」，這屬於法案性質，法律條文與條例本來就不會長篇大論，必須先通過特別條例的母法，後續才能針對各項具體預算項目進行細節審查。他以先前馬太鞍溪重建條例為例，當時也是只有幾百字，所以藍白以此作為拒審藉口，是在欺騙不了解議事程序的社會大眾。



最後，沈伯洋強烈譴責藍白兩黨將「總統國情報告」與「法案審查」掛鉤是毀憲亂政的行為。他批評，憲法法庭已明確規範國情報告的形式，藍白卻企圖癱瘓憲政體系。他呼籲大眾看清藍白的政治陽謀：過去8年來，程序委員會從未攔阻報告事項，但如今藍白不僅癱瘓國防，更在摧毀民主基石。

陳培瑜炮轟國民黨：從反共變舔共

發言階段，立法院民進黨團書記長陳培瑜痛批國民黨「反共不過三代」，從蔣介石的堅決反共、蔣經國正告「與中共接觸就是自殺」，到如今第四代蔣萬安等人，國民黨已徹底背棄先祖遺訓，在中共不斷對台軍演、發動認知作戰並祭出「懲獨 22 條」威脅台灣生存之際，國民黨不僅沒有挺身反抗，反而接二連三赴中「拜碼頭」。

陳培瑜抨擊，這種從「反共」變「舔共」的轉變，不僅是在國民黨內部上演「政治自殺」，更是與中共裡應外合，嚴重摧毀台灣人的團結信心與民主根基，從馬英九執政時期與中國往來密切，但中共軍演從未停止，說明「下跪換來的和平從不是真正的和平，屈辱的和平只會帶來毀滅」。

國防預算再遭封殺，何博文批藍白與共軍「裡應外合」

發言結束後，進入表決階段，藍白絲毫不甩民進黨發言的疾呼，最終仍以10比8否決民進黨的議事日程草案，並通過國民黨的草案，再度封殺國防特別預算條例、中央政府總預算、政院版財劃法、國安法修法等重大法案。

民進黨副秘書長何博文痛斥藍白：「共軍圍台軍演+抵制國防預算，這不叫裡應外合什麼叫裡應外合？」民進黨立委林楚茵也感嘆，明天就跨年了，藍白還是不審明年預算，尤其明年度預算編列多項新興計畫，強化台灣社會面對災害的整體韌性，不過這些新興計畫，全部都因為藍白不審預算而卡住。

林楚茵抨擊，藍白拖著不審中央政府總預算、阻擋國防特別預算條例，還訕笑政府強化韌性的作為，種種惡行，受傷的是台灣人民，得利的卻是中國習近平。

