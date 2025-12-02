現場觀察》後備部隊「硬殺」無人機脫離實況 教召14天2小時訓練飛手難熟悉

總統賴清德今（2）日前往宜蘭視導後備部隊教召，軍方則首度公開教召的無人機操作訓練，不過在面對敵無人機襲擾時，軍方卻仍脫離實際情景，用硬殺方式模擬將其擊落，這幾乎與實際狀況脫離，同時無人機訓練時數過低，要真正達到常備部隊與後備部隊的「常後一體」還有段距離。

近年戰場型態改變，無人載具被大量應用，而後備部隊教召也在今年下半年正式接裝無人機，據了解，目前後備旅一個旅配付50架無人機，而因為是新裝備接裝，當召員報到後，仍會統一讓所有召員操作一次無人機，當教官認為可以當成無人機飛手後，就會轉為無人機飛手，若召員本身具有無人機飛行證照，則會略過這項操作階段，讓其轉為無人機飛手。

根據《風傳媒》現場觀察，在正式操作微型無人機之前，召員會先操作練習用「天穹飛球無人機」球型無人機，因為單價架較低，基本上若發生碰撞損壞，也較無負擔，當熟悉無人機操作後，就會進行微型偵蒐無人機的訓練，但據了解，在14天的教召過程中，因為還有其他像是戰傷救護、步槍使用等冊成，實際上僅會有2小時的時間練習無人機，若要真正熟悉使用，恐怕有難度。

宜蘭縣後備旅步三營教育召集無人機訓練。（顏麟宇攝）

除了無人機訓練之外，今天賴清德還視導了教召的小部隊戰鬥，現場模擬敵無人機襲擾後，後備部隊使用步槍等「硬殺」方式將其擊落，並與敵進行交火，而在部隊後方，則有蘭陽指揮部戰術偵蒐型無人機進行戰場偵蒐並提供訊息，而當敵第一波部隊被殲滅後，增援部隊也到場進行第二次交火。

值得注意的是，目前後備部隊對付無人機，卻仍使用硬殺方式要將無人機擊落，若按照實際戰場情境，用步槍射擊無人機可說是微乎其微，不僅難以瞄準，又浪費子彈，雖軍方不斷強調實戰化演練，但這樣的情景，可說與實戰狀況背道而馳，要達到「常後一體」還有段路。



