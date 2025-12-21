即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台北市19日發生一起隨機砍人事件，造成3死11傷，27歲凶嫌張文在逃往誠品南西店的頂樓後墜樓輕生亡；其中一名黃姓傷者第一時間受到台大醫院醫師顏瑞昇父女檔即刻急救，使其逃過一劫，目前正在中興院區接受治療。由於傷者希望台北市長蔣萬安能幫忙轉達謝意，對此，蔣萬安今（21）日下午前往台大醫院，便向顏瑞昇父女檔轉達謝意，顏瑞昇受訪則強調，他只是盡一個醫師小小專業能力。

蔣萬安今日下午前往台大醫院，親自轉達傷者對於顏瑞昇父女檔醫師的即刻急救的感謝；事後顏瑞昇更與蔣萬安一同接受媒體聯訪，顏瑞昇表示，自己身為醫師，而救人還是醫師的天職，當大量傷患的場面出現時，相信任何一個急診醫師都會站出來盡力處理，「我也沒想到有太多可能的危險，便與女兒趕快到對街幫忙傷者平復與處理」。

針對現場處置，顏瑞昇先稱讚緊急醫療網適當的反應，以及救護技術員的包紮、止血等處置都非常得宜，而警察也在現場維安。

他認為，其實還有很多熱心民眾在現場協助，而他跟女兒只是盡一個醫師的小小專業能力，在現場做小小的幫忙，「身為醫師非常期盼，逝者安息、傷者可以早日康復出院，也希望社會大眾對我們社會要有信心，這個社會是很溫暖的，真的有需要時大家都會伸出援手」。

回顧現場情況，顏瑞昇當天有約晚間7點在百貨公司對面的一家餐廳吃飯，結果晚間6點55分走到那邊，看到對街出現很多救護車，當下與女兒簡單討論後，就決定以急診醫師的身分提供適當的幫忙。

同時他提到，當場幸好沒有太多傷者，雖有看到一個OHCA倒地的個案，但民眾和醫護人員都在處理，倒是受傷的民眾還在等待送醫，而且他們也不清楚身體狀況是否穩定，因此一一做出評估與處理；同時評估個案若是危險，請醫護人員送到創傷中心，至於個案比較沒有立即危險，則是請送到附近的醫院。

顏瑞昇也說，當下評估過好多的病人，其中比較危險的傷者，包含很深的刀傷傷到腹腔，或頸部遭穿刺傷的個案，他就會和救護技術員情況送到哪家醫院，同時出發前幫病人做評估其生命徵象是否有穩定性，這樣才會有機會讓所有傷者得到最適當的處理。

令顏瑞昇印象深刻的病人則有2名，一人名傷者頸部有傷害，甚至言語上就有小小狀況，評估其雖沒有像OHCA個案危險，但其潛在危險性還是很高，應該立即送到較近的創傷中心；另一個傷者則是腹部穿刺傷的個案有更大潛在危險，雖傷害時間出現較晚，但還是請救護技術員盡快送到就近的醫院處理，目前側面得知2名傷害狀況還算穩定。

顏瑞昇也說，當下其實不太清楚是否還有危險，那個時候只是簡單想到那個地方需要他幫忙，就想說原本約好的吃飯就沒關係，還是先處理需要的病人比較重要；當時消防局已經在現場設立救護站的旗幟，他前往救護站和指揮官說明自己是台大醫院急診專科主治醫師，可以協助評估陸續送來的個案。

快新聞／不顧危險救援傷者！台大醫師父女檔找到了 顏瑞昇：盡小小專業能力

台北市長蔣萬安（左）、台大醫院醫師顏瑞昇（中）。（圖／民視新聞）

因此，指揮官在救護技術員將從百貨公司帶來的傷者後，就請他一一評估與處理，而他也會和他們講後續個案的動向如何處置比較適當。

顏瑞昇也認為，現場對一般民眾來說很震撼，但對醫師來說還好，尤其是急診醫師看過狀況也很多，雖女兒年輕，但女兒從小看他也知道急診醫師在做什麼，而女兒雖是內科醫師，但對於緊急狀況還是有相當的處理能力。

就自己的行為被外界稱為英雄，顏瑞昇強調，千萬不要這樣講，自己的身分除是市民，也是一位急診醫師，「換做是任何一位急診醫師都會做同樣的事情，只是剛好我約兒女吃飯就碰上，剛好可以盡一點小小心意，真的沒有什麼」。

聽到蔣萬安要找他轉達民眾的謝意，顏瑞昇也坦言，自己從來沒有想過這件事情，一直都覺得醫師救人是天職，「市長會找我有點意外，當下處理完後就回歸正常生活，我也希望所有市民、民眾盡快走過這場事件，然後回到正常的生活」。

