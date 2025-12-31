不顧反對仍續建 東石養雞場惹民怨

反對養雞場建在嘉義縣東石鄉下揖村，民國114年12月31日上百位民眾到嘉義縣政府前抗議、陳情，要求縣府介入協調。（呂妍庭攝）

有業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村新建養雞場，預計飼養3萬隻蛋雞，雖鄰近5村村民群起反對，但業者工程並未停歇惹怒鄉親，上百人於民國114年12月31日到嘉義縣政府前抗議，要求縣府拿出魄力、介入協調。縣府農業處副處長李建霖代表接下陳情書，允諾會盡快建立溝通平台，並安排會勘。

上百村民昨高舉反對設養雞場的布條、旗誌到嘉縣府前抗議，警方大陣仗維安，村民情緒激動，除高喊抗議，還要求縣長翁章梁出面。抗議民眾痛批，業者要新建養雞場卻未事先跟村民溝通；下揖村好山好水，養雞場卻蓋在六腳大排、自行車步道旁，不僅破壞環境，周圍5村莊更被迫和雞屎味共存，質疑縣府為何會核發執照？

廣告 廣告

村民也怒轟業者一直趕工，連假日都在施工，大型車頻繁出入，不但破壞自行車步道，工程車遺留的爛泥曾害村民摔倒，要求縣府拿出公權力讓業者立即停工。另有村民不滿縣府對村民訴求置之不理，「難不成我們是二等公民？」要求縣府拿出魄力處理。

下揖村長陳慶堂說，日前經抗議後，養雞場業者曾與村民協調，但最後不歡而散，業者竟持續施工。他強調，居民只想在這片土地安居樂業，不想每天聞雞屎味，若業者執意繼續興建，不排除抗爭到底；村民訴求先協調或開說明會，達成共識再說。

李建霖回應，已聽到村民心聲，但業者是依法申請，無法強制停工；對於居民反映自行車步道等環境破壞，會找相關單位會勘。

李建霖認為，業者曾表達透過平台與地方溝通的想法，將協助透過鄉公所協調委員會讓雙方對話，各自把立場說清楚。