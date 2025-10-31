不顧外交禮節 聯合記者會當面給難堪! 艾爾段質疑梅爾茨 : 沒看到加薩屠殺?

哈瑪斯違反停火協議，向加薩持續挑釁發動攻擊。 圖：翻攝自 X @FoxNew

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，土耳其總統艾爾段當地時間 30 日在安卡拉與德國總理默茨舉行聯合記者會時，猛烈抨擊德國對以色列在加薩實施種族滅絕、饑荒與襲擊行為視而不見。

艾爾段表示，以色列擁有核武器及其他武器，並以此攻擊和威脅加薩，而巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）沒有任何此類武器。他還稱，儘管加薩地帶已達成停火協議，以色列近日仍再次發動攻擊。

「德國難道沒有看到這些嗎？」艾爾段質問道，並補充稱結束加薩的饑荒與屠殺是土耳其、德國及其他國家的人道主義責任。

雖然以哈雙方已先後同意加薩停火協議的第一階段，但雙方相互指控對方違反停火協議，加薩地區的衝突局勢恐再次升溫。 圖：翻攝自 騰訊網 劉覽勛鑒

連日來，以色列與哈瑪斯互相指責對方違反加薩停火第一階段協議。以方一直對哈馬斯移交被扣押人員遺體的進度表示不滿。

以色列總理納坦雅胡 28 日晚以哈瑪斯違反停火協議為由，下令軍方對加薩地帶實施「有力打擊」。29 日，以軍發表聲明稱，按照指令，在對加薩地帶相關目標實施打擊之後，以軍已恢復執行加薩停火協議。哈瑪斯同日（29日）對此發表聲明，指責以色列近期在加薩地帶的軍事行動旨在破壞現行停火協議。

