不顧家有兒「新北淫男硬上大10歲堂嬸」 噴臉凌辱成證據！無罪更二審逆轉了

謎片才有的SOD誇劇情，竟真實上演。新北市一名張姓男子的胞姊，請堂嬸幫傭、顧小孩，卻沒想到弟弟張男竟趁人之危，將堂嬸撲倒性侵得逞，完事竟還惡劣的射在堂嬸臉上侮辱。對此，全案一審一度判張男無罪，不過高等法院更二審審理後逆轉，張男遭判有期徒刑2年6月。可上訴。

據判決書指出，現年50歲的張男已離異、育有兩子，目前在父親公司上班，且另開設餐廳，而大他10歲的堂嬸，2006年間被張男的胞姊雇用到張男父母家中幫傭、照顧小孩，張男則與父母、胞姊住在同一層樓、不同戶，卻沒想到2015年1月間，張男藉故請堂嬸入屋拿取物品，心生歹念。

事發當時堂嬸則不疑有他進屋，而張男竟不顧家中客廳有孩子，將人在房內撲倒、亂摸，堂嬸雖大喊「為什麼亂摸？」仍不敵張男體力優勢，遭性侵得逞，惡劣的是張男完事後，竟射在堂嬸臉上。由於堂嬸仍須到張男父母家裡工作而不敢聲張，因此當下以衛生紙擦拭臉上、嘴巴的液體，並待情緒平靜後才離開，直到隔天先生打電話來，堂嬸才情緒潰堤大哭，將事件原委告知老公，事後在家人鼓勵下報案，全案才得以曝光。

全案審理時，堂嬸交出當時擦臉、沾有張男DNA的衛生紙，以及內褲底層驗出張男DNA等證據；但張男仍矢口否認犯案，辯稱是堂嬸拿他自慰用的衛生紙塗抹。為此檢方不採信，仍提起公訴。

一審法院判張男判處有期徒刑3年10月，二審則採信張男供詞，改判無罪。不過全案經撤銷發回，高等法院更二審後，認定張男有罪，法官考量本案訴訟繫屬超過10年，更二審依照《速審法》減刑，改判有期徒刑2年6月。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

