不顧強大反彈聲浪！英國政府批准「中國超級使館」建案

徐子為報導



儘管被當地居民及人權團體強烈反對，相關程序啟動8年後，英國政府今（20）天批准中國在倫敦市中心興建新「超級使館」建案。





外媒報導，英國官方文件指出，住房大臣利德（Steve Reed）已向中國新使館建案「核發規劃許可及列冊歷史建築變更同意」文件。而批准時機點也敏感，因英國首相施凱爾預定本月底前會訪問中國。



2018年中國買下位於東倫敦、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），該處土地占地近2萬2000平方公尺。中國計劃在原址興建新大使館，但因當地居民、國會議員及在英國的香港民主運動人士反對，計畫停滯多時。日前英媒就曾指出，預計英國官方很快會批准該計畫，如今果然成真。



由於該地鄰近倫敦金融城，並緊鄰大倫敦地區的關鍵地下電纜和電信設施，且近日又被爆料，中國擬在地下興建「超過200個用途不明的房間」，讓外界質疑，這座使館恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓的巨型基地。



媒體《中央社》報導，約有千人17日才在使館預定地聚集抗議，英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）當時也現身表達支持，並對首相施凱爾（Keir Starmer）隔空喊話，呼籲他展現骨氣、力抗北京施壓、捍衛國家安全和利益，勇敢否決中國使館建案。



現任國會議員、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）則痛斥這項決定是「災難」。自由民主黨（Liberal Democrats）則示警，批准這項計畫是首相施凱爾「所犯的最大錯誤」，「將危害我國數據安全」。





