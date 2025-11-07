不顧誤解以雙魚座為榮 歌手張鶴曦新歌浪漫愛幻想

【緯來新聞網】35歲的澳洲籍華裔男歌手張鶴曦，來自澳洲小時候在香港長大，自小就熱愛華語跟西方音樂，他先透過臨演方式接觸演藝圈，並藉此累積經驗值，為實現音樂夢，更修讀聲樂課程，他的中低音聲線相當迷人。近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，描述他在愛情裡面善良、浪漫愛幻想的特質，雖然外界總是對雙魚座有誤解，但張鶴曦以自己是雙魚座為榮。

澳洲籍華裔男歌手張鶴曦近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉。（圖／ JSJ 杰思娛樂提供）

張鶴曦認為雙魚座是一個大夢想家，心情總是波瀾起伏，內心也常有小劇場，但會是個浪漫主義者，透過無限的想像力，將自己營造成偶像劇的男主角。聊起最容易被誤解的特質是「愛情不專一」，張鶴曦有話要說，他表示還沒認定對方前，雙魚座的確是好好先生的性格，常被誤解成對愛情不專一，一旦確認關係後，雙魚座會願意為對方無私貢獻，攜手共度餘生。







而在張鶴曦心裡，雙魚座重感情是優點，無論親情、友情、愛情，每一段關係都很認真去經營，認為「真心可以換來真情」，缺點則是容易心軟，很常在被朋友說服當下，而做出錯誤選擇甚至受到傷害。身為浪漫的雙魚座，張鶴曦分享自己做過最浪漫的事，「是每天都花時間聆聽對方的心聲，彼此分享喜怒哀樂，給予陪伴和情感上的支持。這個單獨相處、深度對話的時刻很珍貴，也是個非物質的行動。」







進錄音室錄製〈對不起我是雙魚座〉的過程時，張鶴曦差點因為某句歌詞而落淚，他表示因為自己是一個大夢想家，對愛情抱持美好的幻想，但卻也擔心愛情沒辦法走到最後，歌詞裡寫著「怕失去方向，要自己堅強，都怪我對愛情充滿渴望」反映了他內心的寫照。







張鶴曦表示，生活中如果喜歡上一個人，相對於甜言蜜語，他反而是行動派，希望給對方溫柔跟體貼。錄音的時候，他就幻想自己最喜歡的人，就站在他的麥克風前面，他說「有接近一半的時間，我都是合著眼睛去唱的，希望以最真誠、有感染力的聲綫傳遞歌曲的情感。」

〈對不起我是雙魚座〉MV裡，張鶴曦是一個水族店的店員。（圖／ JSJ 杰思娛樂提供）

〈對不起我是雙魚座〉MV裡，張鶴曦是一個水族店的店員，他在水族店裡遇見刻骨銘心的愛，但卻因為各種原因無法彼此守候，所以選擇開一間水族店，繼續守護這段愛情。他在旁邊靜靜的觀察著三對情侶，年輕情侶初次相遇的純真、中年情侶默默守候彼此的心意，老年則是相守如初的溫柔，他彷彿看到自己的過去跟未來，能夠深刻的感受到這三對情侶彼此流動的情感。最後結尾出現了一道愛心牆，牆面貼滿了過去無數對情侶所選擇魚的照片，其中有一張就是張鶴曦跟年輕時的另一半，他說「這一幕象徵雙魚座內心深處對愛情的忠誠與詩意，靜靜守護他人的愛情，同時也珍藏屬於自己回憶的角色」。







而身為雙魚男，對張鶴曦而言〈對不起我是雙魚座〉這首歌就是他對愛情的看法跟寫照，其中情緒從充滿期待，再到胡思亂想，最後對於真愛的肯定。另外身為一個演員，張鶴曦這次雖然沒有太多演出，但2026年的目標之一就是想演自己的MV，他說「期盼在2026年能創作一首更動人的情歌，由我當MV的男主角！其實不只是劇情式的MV，戲劇也想要嘗試！」

