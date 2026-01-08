中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中有男子涉嫌販毒，6日上午，他不顧風險到小籠包店購買三個包子，點完餐還沒付錢，就被便衣員警衝上來壓制逮捕，而目擊一切的老闆娘卻神情淡定，畫面曝光引發討論，不少網友好奇詢問，這間店的肉包到底多好吃？





不顧風險也要買！ 毒販買3肉包還沒付錢就遭逮

不顧風險也要買! 毒販買3肉包還沒付錢就遭逮





頭戴鴨舌帽的男子，下車點了三個肉包，才剛準備付錢，騎機車的便衣刑警，一個箭步衝上前揪住他。突如其來，男子也嚇了一跳，還想掙扎反抗，兩人扭打成一團，這時支援警力趕到，合力將男子壓制在地。

不顧風險也要買！ 毒販買3肉包還沒付錢就遭逮

老闆娘站在"刑案現場第一排"目擊逮人全程但反應出奇淡定 形成強烈對比









原來這名男子涉嫌販毒，卻不顧被逮風險，到小籠包店買肉包充飢，老闆娘站在"刑案現場第一排"，目擊逮人全程，但她的反應出奇淡定，一邊看，一邊低頭忙手邊工作，和眼前景象，形成強烈對比。





不顧風險也要買！ 毒販買3肉包還沒付錢就遭逮

在地老店因為警察抓毒販意外爆紅 還有網友留言想要朝聖嘗鮮









影片曝光，吸引大批網友留言，紛紛敲碗詢問，所以肉包店到底在哪裡？冒著被警察抓的風險也要買，一定很好吃，事實上這間小籠包店，在台中北屯區經營超過20年，主打以老麵發酵，餡料多汁，吸引老饕一周光顧好幾次。在地老店，因為警察抓毒販，意外爆紅，還有網友看到新聞，紛紛留言想跑去嘗鮮。









《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：不顧風險也要買！ 毒販買3肉包還沒付錢就遭逮

