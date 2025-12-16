不顧馬路車流大！男不明原因趴車輛引擎蓋

新北市板橋區15日晚間發生一起離譜事件。（圖／Threads@zyx._.116授權提供）





新北市板橋區15日晚間發生一起離譜事件，一名男子不明原因走到馬路中央，並趴在一輛黑色自小客車的引擎蓋上，當時正值下班尖峰時段，車流量大，畫面相當驚險，周遭民眾目擊後紛紛看傻，並立即通報警方處理。

從現場畫面可見，男子完全不顧道路上車來車往，整個人趴在車輛引擎蓋上長達約50秒，一旁義交人員也第一時間上前關心，確認狀況。事件發生地點位於新北市板橋區，時間約為晚間6點多。

警方獲報後趕抵現場，但涉事男子與駕駛雙方已先行離去。對此，板橋分局表示，後續將調閱周邊監視器畫面，確認車輛車號並聯繫車主，釐清是否提出告訴。若車主不願提告，警方仍將持續追查涉嫌人到案，並依公共危險罪嫌進行偵辦。

警方也提醒民眾，任意進入車道或做出危險行為，恐危及自身與其他用路人安全，切勿以身試法。

