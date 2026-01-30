不飛日本也能批發 SUPER DELIVERY 實體商展空間進駐台北

SUPER DELIVERY商展空間進駐台北車站商圈。

日本最大批發網商品數突破 200 萬件 祭出限量優惠券吸台灣買家

喜愛採購日貨的朋友有福了！日本最大規模 B2B 批發網站「SUPER DELIVERY」宣布，平台商品總數正式突破 200 萬件大關，在台灣業績更是連年穩定成長，為回饋台灣買家並深耕市場，官方今年一月於台北車站商圈正式開設首座實體「商展空間」，讓業者無需飛往日本，即可近距離感受日系商品的工藝質感，實現「零時差、零距離」的跨境採購體驗。

200 萬件日貨零時差接軌 零門檻開啟跨境批發生意

連結日本製造商與全球零售商的 B2B 龍頭批發平台「SUPER DELIVERY」，自 2002 年成立以來，目前已與超過 3,200 家日本參展企業合作，站上擁有包含流行服飾、生活雜貨、家電甚至日本食品等高達 200 萬件商品，並透過跨境電商版「SUPER DELIVERY International（國際版）」銷往全球 134 個國家，提供從媒合、接單、結算到物流的一站式服務。

受惠於跨境電商的便利性與台日頻繁的貿易往來，SUPER DELIVERY表示，在台灣業績連年穩定成長，過去在台舉辦展覽時，親自確認過實體商品的買家，在展期前後三個月的交易額平均增長了 1.8 倍，且回購率極高。為了讓台灣買家、店主與團媽能更安心地「確認質感」，官方決定於台北車站商圈開設「商展空間」，拉近與買家的距離。

SUPER DELIVERY商展空間展示精選10 家日本指標性品牌。

「SUPER DELIVERY商展空間」三大亮點：打造日系精品質感體驗

亮點 1：零距離感受日本職人工藝

跨境採購最怕「照片很美、實品不符」，但在台北商展空間，買家能親自前來觸摸材質、確認細節或雜貨質感，實際確認職人工藝，免除照片落差疑慮，進一步提升採購信心。

亮點 2：與日同步！掌握最新話題與長青人氣款

現場空間約可容納十數間品牌，並將不定期更新內容。無論是剛上架的話題新品，還是深受台灣人喜愛的經典長青款，來一趟展示間，就能掌握日本最前線的流行趨勢，讓店舖選品領先市場。

亮點 3：體驗式採購！現場體驗、手機下單直送到家

採「線下體驗、線上訂購」模式，現場看中樣品後，即可透過手機於平台註冊前往下單。SUPER DELIVERY 提供 B2B 會員制專業服務，舉凡企業法人、個人店鋪，甚至是活躍於社群的「團媽」，只要具備商品銷售身分，皆可輕鬆免費註冊，享受高效的批發服務。

零門檻進貨！參觀商展空間拿限定優惠

SUPER DELIVERY 能有效解決傳統跨境貿易中「起訂量限制、語言隔閡、國際物流」等痛點，讓創業進貨變得簡單高效。此外，為了慶祝商展空間開幕進駐台北，凡於展間參觀者，即可獲贈平台專屬商品折價券（每月限量 100 名），送完為止。未來，SUPER DELIVERY 將更致力於成為台灣業者與日本流行趨勢的橋樑，持續擴增商品陣容，讓日本優質好物透過便捷的採購管道，更融入台灣人的日常生活。

【SUPER DELIVERY 商展空間資訊】

地點： 台北市大同區太原路 11 巷 29 號 1 樓

交通： 台北車站徒步約 3～5 分鐘（台北地下街 Y9 出口步行 1 分鐘）

營業時間： 11:00 – 16:00（週二至週六）

公休日： 週日、週一及在地國定假日

中文註冊網站：https://www.superdelivery.com/p/contents/lp/link_fork/about_tra.jsp

關於 SUPER DELIVERY（官網：https://www.superdelivery.com） 這是一個提供製造商與零售商、服務業者交易的批發採購平台。刊登商品數超過 200 萬件。對製造商而言，是跨越地域限制、向 49 萬間店鋪擴展銷路的有效工具；對零售商而言，可透過網路與超過 3,200 家參展企業交易，大幅擴展採購渠道。同時能降低成本與風險，實現高效交易。曾榮獲第一屆「日本服務大賞」地方創生大臣賞。（數據截至 2025 年 10 月底）