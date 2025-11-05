不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡

（©阿里山國家森林遊樂區、Hoshino Resorts）

氣溫微涼、山谷染紅，又到了最適合賞楓與泡湯的季節。今年想追紅葉，不必飛到日本，台灣山林同樣美得迷人！從台中谷關的溫泉山景，到苗栗泰安的壯麗山容，再到雲海楓紅交織的阿里山，以及宜蘭礁溪落羽松染色的療癒景致，這次特別精選全台四大秘境賞楓路線，搭配特色旅宿，帶你走進紅葉環抱的秋冬假期。

台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力

賞楓時間：11月下旬起

福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。

推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關

星野集團在台灣的溫泉度假村，將日式精緻服務與山林美景完美結合。入住竹林中的溫泉樓閣，享受天然湯泉；透過落地窗觀賞四季山景，或參與森林散策、品嚐會席料理，讓身心徹底放鬆。

（©Hoshino Resorts）

苗栗泰安：山容壯麗的紅葉饗宴

賞楓時間：12月中下旬至1月上旬

位於苗栗泰安的馬那邦山在泰雅族語中意為「山容壯麗」，被視為泰雅族的聖山，不僅擁有遠眺雪山的絕佳視野，在秋冬時節滿山楓樹更讓此處成為知名的賞楓勝地。

推薦住宿：苗栗‧泰安觀止

飯店建築以樹、石頭、木頭等天然元素構成，外觀彷彿會呼吸，隨四季展現不同風貌。飯店置身於原始山林中，伴著溪谷流水聲與層層山形，讓住客親身體驗自然共生的住宿魅力。

（©泰安觀止）

嘉義阿里山：雲海楓紅交織的夢幻景致

賞楓時間：11月中下旬至12月下旬

阿里山國家森林遊樂區是全台知名賞楓地，而其中的小笠原山觀景台能同時欣賞雲海與楓葉。搭乘森林小火車，更能一次飽覽楓紅、雲海與鐵路景致。

推薦住宿：嘉義‧阿里山英迪格酒店

入住台灣海拔最高的國際精品度假酒店，可欣賞阿里山日出、雲海與森林美景，還能品嚐鄒族特色料理。讓住客能愜意享受被楓紅環抱的絕美景致，體驗放空的山林假期！

（©阿里山國家森林遊樂區）

宜蘭礁溪：落羽松畔的療癒湯泉

賞楓時間：12月至1月

宜蘭三星安農溪畔的落羽松逐漸轉為迷人的橘紅色，與楓葉有著異曲同工之妙。這種來自北美洲的落羽杉，葉色從翠綠變為金黃，最後呈現橘紅，為台灣的秋冬增添獨特色彩。

推薦住宿：宜蘭‧了了礁溪

這間風格旅店以「植璞生活」為理念，將自然與在地人文完美融合。每間房巧妙融入自然元素，配有獨立溫泉湯池，讓旅人回到飯店時徹底放鬆，為秋冬之旅畫下完美句點。

（©宜蘭‧了了礁溪）

