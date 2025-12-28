不香了！悠遊聯名卡首遭銀行棄發

北捷將開放多元支付，未來不用悠遊卡也可以搭捷運，各銀行不再非「悠」不可。（本報資料照片）

台北捷運明年將開放多元支付，未來不用悠遊卡也可以搭捷運，因必要性大減，各銀行不再非「悠」不可。繼中國信託等銀行祭出一年內沒儲值，就取消電子票證措施，安泰銀行12月起更正式喊停，退出悠遊聯名卡發卡陣容，成為首家棄發悠遊聯名卡的銀行。

北捷即將開放多元支付 「嗶」進站，明年1月先啟動QR Code乘車碼、7月再開放Apple Pay快速模式使用，可望大幅改變搭乘習慣，屆時悠遊卡不再是搭乘北捷的必備品，也讓悠遊聯名卡這項「長青商品」面臨淘汰壓力。

悠遊聯名卡始發於2006年，當時由「悠遊一班」的中國信託、台新、國泰世華及台北富邦發卡，當年標榜信用卡與悠遊卡結合，餘額不足時還能從信用卡直接儲值，「少帶一張卡」的訴求帶動一波發卡熱潮，首年220萬卡目標順利達標，更帶動各銀行積極加入發卡。

不過隨著各銀行大量發行悠遊聯名卡，幾乎每張信用卡都有悠遊卡功能，去年開始出現首波撤退潮。中信、台新、永豐及玉山先後修訂約定條款，1年內未使用電子票證功能者，信用卡效期屆滿時，將換發無電子票證新卡，且不只悠遊卡，還包括一卡通及iCash。

銀行主管指出，在信用卡上加上電子票證，須給電票業者類似權利金的「錄碼費」，每筆大概50元，可能按發卡規模有些折扣，過去悠遊聯名卡是「吸票機器」，銀行付得心甘情願，但隨著皮夾每張卡都有悠遊卡功能，有些幾乎完全沒使用，銀行態度跟著動搖。

相較於中信等銀行「軟撤退」，安泰銀行則考量效益不大，在信用卡業務不賺錢情況下，能省一筆是一筆，直接選擇與悠遊卡公司分手，自12月起不再發行各類悠遊聯名卡，主動退出發卡陣容，創下銀行首例。

發卡銀行指出，隨著北捷多元支付上路，悠遊卡重要性將大不如前，過往大家都想擠進發悠遊聯名卡的窄門，如今情境不同，銀行自然不會想再「送錢」給悠遊卡公司，有意降低卡量或是乾脆停發的，應不只安泰一家，悠遊卡公司恐得留意這波「分手潮」。