不駐美了 徐斯儉任國防部副部長

國安會諮委徐斯儉，將任國防部軍政副部長。（本報資料照片）

國安會諮委徐斯儉原本傳出可能接任駐美代表，消息曝光後無疾而終，賴清德總統28日宣布任命其為國防部軍政副部長，軍方認為應是借重他的涉外經驗，將負責對美軍購溝通。藍委王鴻薇痛批，徐斯儉非軍人出身，如何處理軍購與建軍；不過，國防院學者蘇紫雲正面看待，認為徐在對美軍事合作方面可發揮長才。

王鴻薇昨日質疑，徐斯儉是外交體系出身，並非軍人，國防部長顧立雄也是文人部長，國防領導人都不是軍人出身，明年要編列達高1.25兆元的軍事特別預算，再加上賴總統宣告「2027武統說」，如何因應未來可能的軍事採購？如何整軍備武？

王鴻薇直言，賴清德任用徐斯儉，到底是外交目的，還是國防目的？國防部的人事安排讓外界摸不著頭緒，為什麼面對軍事威脅、軍事採購，卻全都由非軍人出身的部長、副部長負責。

事實上，國防部長之下有2位副部長，一位為軍備副部長，通常為軍職擔任，一位為軍政副部長，通常是由文人政務官或退役將官出任，後期則文、武人員都有。但依軍方慣例，雖然部長、軍政副部長都為文職，但仍習慣以退役將官為選擇對象。

蘇紫雲認為，若以對美關係來看，由外交、國安經驗豐富的徐斯儉來擔任軍政副部長也並非壞事，雖然非軍體系出身，但台灣近年國際交流與外賓訪台更頻繁，當中也有不少與國防部接洽、參觀，而這些行程通常都是軍政副部長接待，因此需要外事人才，特別是近年我國對美採購與相關合作事務大增，賴清德又宣布1.25兆元的軍購特別預算，挑選徐斯儉擔任副部長，或許有助於軍事方面對美溝通、互動更為順暢。