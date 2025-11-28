不駐美轉往國防部！徐斯儉任軍政副部長 協助強化革新國防

國防人事大異動，總統賴清德今（28）正式任命國安會諮詢委員徐斯儉，出任國防部軍政副部長，徐斯儉長期深耕國安、外交領域，但和部長顧立雄一樣都沒有軍事背景，也引發政壇質疑。對此總統府透過發言人強調，總統期望借重徐斯儉在國安與國際事務上的專業與經驗，為我國國防的革新注入全新動能。

徐斯儉長期深耕國安、外交領域。圖／台視新聞（資料畫面）

現任國安會諮委徐斯儉，在國安、外交工作深耕的他，一度傳出是下任駐美代表的熱門人選。沒想到，總統賴清德正式任命他出任國防部軍政副部長，這項人事安排，跌破眾人眼鏡。

徐斯儉曾任國安會副秘書長、外交部次長等要職，但包含國防部長顧立雄在內，副部長同樣並非軍人出身也引發質疑，其實徐斯儉在國安會任內就積極協助國防部，推動與國際的各項軍事交流合作，與美方政軍界人士互動密切，外界解讀，賴政府正透過徐斯儉，強化國防與國安體系整合。

唐華調國防大學校長 蔣正國晉升上將接海軍司令

27號海鯤號出海執行第四次浮航測試時，國防部卻宣布海軍司令唐華將調任國防大學校長，唐華以從嚴治軍聞名，不過由於海鯤號進度延宕，也讓他備受輿論壓力，接下來則將由，副參謀總長蔣正國接手，扛起國艦國造重擔。

