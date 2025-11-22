「不麻煩子女」高齡觀念轉變 安養信託成養老防線防詐騙
隨著社會結構變遷，現代高齡者的養老觀念正逐漸改變，越來越多長者選擇獨立生活而非與子女同住。銀髮宅以飯店式服務成為新選擇，提供完善的生活照護及社交環境。同時，安養信託制度興起，協助長者妥善規劃老年財務，確保生活品質不受影響。這種新型態的養老方式不僅滿足長者獨立自主的需求，更為其晚年生活提供了安全保障與豐富內涵。
胡奶奶住進銀髮宅僅半年，卻已交到許多朋友，生活變得豐富多彩。她提到大家相處融洽，不僅一起聊天，還參加各種課程和運動活動，讓她很快就習慣了這裡的生活。胡奶奶選擇銀髮宅的原因很實際，她表示這裡交通便利，同學朋友都在台北，最重要的是醫院就在附近，萬一有緊急狀況處理起來也方便。由於子女在美國，她選擇回台灣生活，而銀髮宅提供的食衣住行等生活需求服務，有如飯店式管理，有人固定打掃，甚至有護理師隨時掌握住戶的健康狀況，讓她的老後生活過得精采。
生活會館總經理李桂琪指出，現代長者的觀念已經開始轉變。過去嬰兒潮時代的人通常會把錢留給子女，讓他們少奮鬥一點，但現在的長者開始認為應該對自己好一點。同時，他們不想住長照機構或一般的老人公寓，而是希望有飯店式管理的銀髮宅，住起來更自由更舒適。這種觀念的轉變也反映在數據上。根據衛福部2022年老人狀況調查報告，在「希望居住安排」項目中，55歲到65歲的準老人中，希望「獨居」的人數高達38萬人，比5年前的調查顯著增加13萬7千多人。相反，希望「和子女住在一起」的人數約有18萬人，相較5年前調查減少3.59個百分點。
家庭結構的改變使新一代老人更不希望麻煩子女或家人。以某間銀髮宅為例，目前的入住率已達九成，正是因為現在的高齡者觀念逐漸改變。而入住後的花費，越來越多人選擇安養信託的方式支付。李桂琪進一步解釋，年紀較輕的人通常對財務規劃已有完整安排，而年紀較長且子女不常在身邊的長者，則會希望透過安養信託的方式，由銀行直接與銀髮宅接洽，每月自動轉帳支付房租，這樣會比較方便。特別是對於一些未婚單身者，採取安養信託的方式更為適合。
安養信託的目的是確保住戶個人資金專款專用，避免因突發狀況而無法續繳入住費。目前也有養生村強制規定入住前必須先辦理安養信託，這成為高齡者養老金的一道防線。
財產規劃人員協會秘書長吳鎔任表示，安養信託可以避免資金被挪用或遭遇詐騙，確保有足夠的資金支付機構費用，不會影響未來的安養生活。他建議，不需要把所有積蓄全部放在安養信託裡，因為信託的支出是根據契約約定的，不像一般帳戶可以隨時提款。他建議將部分資金撥到安養信託確保安全，而日常需要靈活動用的零用金則可放在一般帳戶中。
然而，安養信託的資金彈性較低，信託內容也需要事先審慎確認，以免造成爭議或資金無法動用的情況。因此，長者最好先與專業顧問、信託銀行充分討論，根據自己的健康狀況、財務規模與家庭狀況量身打造合適的規劃方案。
更多 TVBS 報導
超高齡社會來臨 金融業規劃設樂活機構、推友善ATM
退休熟齡族群掀「第二春」！76%想重返職場 「這工作」成最佳選擇
專家曝「健康老化」妙招！飲食配5生活習慣 延長十年無病壽命
邁入超高齡社會倒數中！ 高齡者旅遊．健身顧好自己 照顧者減輕壓力
其他人也在看
天冷喝湯當心熱量超標！營養師激推「3種低卡湯品」：暖身又營養
天氣冷不少人都喜歡喝熱湯來暖身，不過有些湯的熱量卻不低，喝太多很容易在冬天過後身材圓一圈。營養師張語希提出了許多常見的熱湯，雖然好喝，不過熱量卻超級高！她同時也點出了「3種」在暖身的同時，還不會讓身材走樣的湯品。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高
台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...聯合新聞網 ・ 20 小時前
月世界被偷倒上百噸垃圾！遭控與主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆回應了
針對藍營民代指控民進黨多位立委與垃圾山事件幕後首腦關係匪淺，許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一...CTWANT ・ 1 天前
【每日揭詐】載貨途中借錢後人間蒸發 買菜客騙走農民辛苦錢
防詐中心公布最新統計資料，11/16全國共受理464件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4613.3萬元。太報 ・ 22 小時前
關西仙草花文化節浪漫登場 限量護照享優惠
浪漫的仙草紫色花海，近年成為入冬熱門賞花的「嬌」點！新竹縣關西鎮仙草花文化節，今、明兩天在南山大橋旁登場，東安古橋設有接駁車服務；雖然今年花兒遲到，花開僅約1成，但客家歌手輪番演唱，還有多樣有趣的手作體驗，仍吸引許多民眾呼朋引伴參訪。關西鎮內有多處小規模的仙草花田，南山大橋旁花田預估11月底到12月自由時報 ・ 20 小時前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園市 / 綜合報導 桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法接受。對此店員也出面喊冤，指出是看到女學生的座位，已經在冒黑煙，可能會失火，加上店內有貼公告，才會請他們留下來。用筷子來回翻動，鐵盤上的炒泡麵與高麗菜，讓人看了食指大動，一旁還有火鍋搭配，火烤兩吃是不少民眾，冬天來臨時的選擇之一，不過卻有人，吃鍋吃到要刷鍋，當事高中生說：「他(店員)說妳那個火，妳的這個(鍋子)已經冒煙烤焦了，(店員說)底盤有烤焦的話要自己去刷。」來到廚房拿著鋼絲球努力刷，女學生把能看到的髒污都清除完畢，店員檢查完卻表示不夠乾淨，兩人只得繼續刷，前前後後刷了超過10分鐘，原來兩名桃園的高中生，昨日下午來到龍潭的一家火鍋店用餐，吃完火鍋準備結帳離開時，店員卻表示因為鍋子的底部已經燒焦，店內有張貼如果鍋子烤焦要自己去刷的公告，儘管高中生解釋已經關火了，但店員還是要求他們要把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷到手都破皮了，讓他們無法接受。當事高中生說：「一半是火鍋，然後一半是烤盤，我一定就只能同時開，同時關，我那時候已經，鍋物已經用完，然後我就在烤，烤完之後我就關火，我還是覺得很扯，為什麼...就是我是來消費的，那我直接來應徵幫忙刷碗就好啦。」實際回到現場店家的確有貼公告，上面大大寫下請勿不當使用鍋子，下面則用藍筆寫明，如燒焦需清洗乾淨或照價賠償，店家表示因為客群以國高中生居多，之前也常有類似情形。當事火鍋店店員：「因為我過去的時候，已經冒煙黑煙了，因為它這樣子(鍋子冒煙)很危險，會造成失火，因為正常情況下，(鍋子)是不會燒焦。」品牌公關則發出聲明，表示希望能與女學生取得聯繫，並提供必要的醫療協助，也會強化店員與顧客的溝通訓練，虛心接受所有指教，希望風波到此為止。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
赴「西螺吳厝朝興宮」參香祈福 賴清德：人均所得已超越日本與韓國
賴清德表示，朝興宮歷史悠久、香火鼎盛，感謝所有鄉親的共同努力，讓朝興宮成為西螺的信仰中心，不僅發揮善心幫助弱勢，也協助政府及後備軍人的工作。並提到，今年颱風對於臺灣造成嚴重災情，丹娜絲颱風造成雲林、嘉義及臺南地區的損害；樺加沙颱風則造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖...CTWANT ・ 1 天前
徐國勇突點名參戰北市長好人選 王世堅一聽手滑了
民進黨布局2026縣市長選舉，其中台北市長人選方面，民進黨祕書長徐國勇昨（20日）受訪表示， 「我們沒有難產的」、「其實台北人選相當多，立委王世堅本身也是一個人選」。對此，王世堅今被媒體問到此議題時，剛好正在議場進行簽到，手一滑差點簽錯名，連忙稱「你嚇到我！」中時新聞網 ・ 1 天前
網傳低調訪陸影片？ 王世堅：不用抖音也沒有去中國
（中央社記者郭建伸台北22日電）民進黨立委王世堅今天表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片；他嚴正澄清，不用抖音及YouTube，人一直在台灣，未來也無去中國的相關計畫。中央社 ・ 15 小時前
揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
民視新聞／綜合報導拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。民視 ・ 2 小時前
2026當奇兵選桃園？蔡其昌喊「沒有」：我已經回答很多次
2026年九合一大選將至，民進黨會派誰挑戰桃園市長張善政備受矚目，據傳綠營內部考慮派出奇兵，立委王世堅、蔡其昌都被點名可能參選。對此，蔡其昌今天（21日）表示，沒有這個事情，他已經回答很多次了。中天新聞網 ・ 1 天前
租客種大麻 華人房東屋被封 損失10萬元才拿回控制權
加州房東要小心，如果租客在屋內種大麻，房東不僅可能成為共犯，被追究共謀罪；房屋還可能被封，須支付罰款和修繕等費用後，才能...世界日報World Journal ・ 22 小時前
「星動盃」明星匹克球公益賽 侯友宜與眾星攜手為花蓮災區送暖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽今（22）日於板橋國民運動中心盛大登場，互傳媒 ・ 14 小時前
全球瘋匹克球! 陳美鳳揪藝人打公益賽 為花蓮光復募款
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導這兩年匹克球全球流行，台灣也有越來越多人在打，藝人陳美鳳和方芳芳號召下，舉辦了第一屆明星匹克球公益賽，共有18組藝人參加，要為花蓮光復鄉的災後重建計畫募款。台北101董事長賈永婕也和老公組隊參加，但可惜輸了比賽，她笑稱自己比較擅長，長距離的三鐵。民視 ・ 15 小時前
TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。民視 ・ 6 小時前
不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，
他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給7......風傳媒 ・ 20 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 21 小時前