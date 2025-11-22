「不麻煩子女」高齡觀念轉變 安養信託成養老防線防詐騙

銀髮宅供醫療．客製活動。（圖／ＴＶＢＳ）

隨著社會結構變遷，現代高齡者的養老觀念正逐漸改變，越來越多長者選擇獨立生活而非與子女同住。銀髮宅以飯店式服務成為新選擇，提供完善的生活照護及社交環境。同時，安養信託制度興起，協助長者妥善規劃老年財務，確保生活品質不受影響。這種新型態的養老方式不僅滿足長者獨立自主的需求，更為其晚年生活提供了安全保障與豐富內涵。

銀髮宅商機大。（圖／ＴＶＢＳ）

胡奶奶住進銀髮宅僅半年，卻已交到許多朋友，生活變得豐富多彩。她提到大家相處融洽，不僅一起聊天，還參加各種課程和運動活動，讓她很快就習慣了這裡的生活。胡奶奶選擇銀髮宅的原因很實際，她表示這裡交通便利，同學朋友都在台北，最重要的是醫院就在附近，萬一有緊急狀況處理起來也方便。由於子女在美國，她選擇回台灣生活，而銀髮宅提供的食衣住行等生活需求服務，有如飯店式管理，有人固定打掃，甚至有護理師隨時掌握住戶的健康狀況，讓她的老後生活過得精采。

生活會館總經理李桂琪指出，現代長者的觀念已經開始轉變。過去嬰兒潮時代的人通常會把錢留給子女，讓他們少奮鬥一點，但現在的長者開始認為應該對自己好一點。同時，他們不想住長照機構或一般的老人公寓，而是希望有飯店式管理的銀髮宅，住起來更自由更舒適。這種觀念的轉變也反映在數據上。根據衛福部2022年老人狀況調查報告，在「希望居住安排」項目中，55歲到65歲的準老人中，希望「獨居」的人數高達38萬人，比5年前的調查顯著增加13萬7千多人。相反，希望「和子女住在一起」的人數約有18萬人，相較5年前調查減少3.59個百分點。

家庭結構的改變使新一代老人更不希望麻煩子女或家人。以某間銀髮宅為例，目前的入住率已達九成，正是因為現在的高齡者觀念逐漸改變。而入住後的花費，越來越多人選擇安養信託的方式支付。李桂琪進一步解釋，年紀較輕的人通常對財務規劃已有完整安排，而年紀較長且子女不常在身邊的長者，則會希望透過安養信託的方式，由銀行直接與銀髮宅接洽，每月自動轉帳支付房租，這樣會比較方便。特別是對於一些未婚單身者，採取安養信託的方式更為適合。

安養信託專款專用防詐騙。（圖／ＴＶＢＳ）

安養信託的目的是確保住戶個人資金專款專用，避免因突發狀況而無法續繳入住費。目前也有養生村強制規定入住前必須先辦理安養信託，這成為高齡者養老金的一道防線。

財產規劃人員協會秘書長吳鎔任表示，安養信託可以避免資金被挪用或遭遇詐騙，確保有足夠的資金支付機構費用，不會影響未來的安養生活。他建議，不需要把所有積蓄全部放在安養信託裡，因為信託的支出是根據契約約定的，不像一般帳戶可以隨時提款。他建議將部分資金撥到安養信託確保安全，而日常需要靈活動用的零用金則可放在一般帳戶中。

然而，安養信託的資金彈性較低，信託內容也需要事先審慎確認，以免造成爭議或資金無法動用的情況。因此，長者最好先與專業顧問、信託銀行充分討論，根據自己的健康狀況、財務規模與家庭狀況量身打造合適的規劃方案。

