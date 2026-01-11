不「信賴」不行！ 傳賴清德多次探詢綠營金門縣長人選仍沒人

民進黨為2026年地方大選布局，預定今年農曆年前完成各縣市首長提名，但「屢戰屢敗」的金門、馬祖（連江縣）因沒人請纓，提名進度嚴重落後。外傳總統兼黨主席賴清德雖接受馬祖不提名，但金門卻因國民黨立委陳玉珍表態參選而格外重視，曾多次詢問黨內「真的沒人選縣長嗎」？

身兼民進黨主席的賴清德總統。（資料照／中天新聞）

金門縣向來是藍營的天下，現任金門縣長陳福海在擔任議員時，曾收賄遭判刑10個月、褫奪公權1年。依2023年5月立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案新規定，2026年他無法競選連任。外界評估，2026金門縣長寶座回歸國民黨的機會大增。

國民黨表態參選金門縣長的人，包括立委陳玉珍及前縣長、現任北農董事長楊鎮浯，金門縣黨部依黨內規，先協調再決定下一步作為。

民進黨為爭取2026地方大選勝選，黨內定調要在今年農曆年前完成各縣市首長參選人提名，目前賴清德已公布3波提名名單，除要進行初選的嘉義縣、台南與高雄外，仍有台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣、連江縣（馬祖）尚未提名。

其中，北、桃、新竹市，花蓮、金馬等縣市這次都不被外界看好，尤其金馬地區向來都在「藍天之下」，綠營甚至沒人主動請纓競選百里侯，民進黨中央不排除少數艱困縣市留到農曆年節過後處理。民進黨秘書長徐國勇日前透露，對民進黨來說，金馬地區是找人比較困難的地方。

國民黨立委陳玉珍。（資料照／陳玉珍辦公室提供）

對於民進黨內沒人表態參選金馬地區，黨內大多心理有數。據了解，賴清德認為馬祖（連江縣）「小三通」不若金門熱絡，且無意升高與馬祖及選區藍委陳雪生的對立，已能接受綠營不推人選的可能性。

然而，金門狀況完全不同，不但「小三通」較熱絡，且賴清德認為金門人立場過度親中，加上「金門坦克」陳玉珍表態參選縣長，因此讓賴清德視為「不能輸」的指標區之一。

據指出，民進黨內金門中執會曾建議年底縣議員提名3人，要比原有的1席議員「更上一層樓」，更讓賴清德不願放棄找人「硬拚」金門縣長的可能性。黨內也有人建議，讓責任區在金門的不分區立委陳培瑜「下場拚搏」，但賴清德未置可否，仍曾多次探詢地方合適人選，但地方多「沉默以對」。綠營在金門的地方人士認為，多次內參民調顯示，藍營支持度太高，陳玉珍甚至有過半支持，根本勝券在握，綠營不論派誰去選都是「砲灰」，所以沒人想在資源不足的情況下被當「犧牲品」投入參選。

金門縣長推誰參選，民進黨秘書長徐國勇也傷腦筋。（資料照／民進黨YT）

