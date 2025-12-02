不一定選到底的「徵召」？白明推陳琬惠戰宜蘭縣長 又強調將與藍努力共推人選

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨2026縣市長選舉邁出第一步，民眾黨今（2）日傍晚發出採訪通知，將徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，將於明天舉行記者會，但「民眾黨將延續與中國國民黨鄭麗文主席的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量」。

民眾黨將「徵召」陳琬惠選宜蘭縣長。（圖／資料照）

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭、問政成績卓越，表現備受鄉親肯定，是台灣民眾黨在宜蘭的最強戰將，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。未來，台灣民眾黨將延續與中國國民黨鄭麗文主席的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

陳琬惠傍晚接受電訪時說，黨中央做此決定，就是黨主席黃國昌原先說的按部就班，按照原先步調做相關提名，但我們秉持最大善意，就是會跟國民黨做相關溝通，這不衝突，一樣按照既有步調，對於國民黨部分，秉持最大善意，看最後能討論公平公開的辦法，大家再在這前提之下推出最強人選，現在就是屬於兄弟登山各自努力。



