不「放水」 關稅加5%! 德州農民缺水 川普要墨西哥「還」水 默總統 : 我們3年乾旱

美墨邊界的格蘭德河。 圖 : 翻攝自抖音百科

[Newtalk新聞] 據《路透社》等外媒報導，美國總統川普當地時間 8 日再次指責墨西哥違反 1944 年簽訂的分水條約，威脅稱如果墨西哥不立即提供更多水資源幫助美國農民，他將對墨西哥額外徵收 5% 的關稅。

川普當天在社交媒體上發文說 :「我已授權相關文件，如果不立即放水，我將對墨西哥加徵 5% 的關稅….墨西哥拖延的時間越長，我們農民受到的傷害就越大。墨西哥有義務馬上解決這個問題。」

美國德州的農民缺水耕種，恐影響共和黨選情。 圖 : AFP

川普還稱，由於過去 ５ 年的違規行為，墨西哥「欠」美國 80 萬英畝-英尺的水。他要求墨西哥在 12 月 31 日前釋放 20 萬英畝-英尺的水量，且在此之後儘快提供更多水資源。墨西哥經濟部一名發言人未立即回應置評請求。

美國《彭博社》提到，美墨爭議的焦點在於德克薩斯州農民的供水問題。川普政府正加大對墨西哥方面的壓力，要求其履行 1944 年條約規定的義務。美國國務院上月表示，雙方官員已會面，討論墨方如何採取措施「減少供水短缺並確保遵守條約」。

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

今年 4 月，川普曾威脅說，如果墨西哥沒有按照美墨兩國間 1944 年的一份協議按量向德克薩斯州供水，將對墨實施包括懲罰性關稅在內的制裁措施。

墨西哥方面解釋說，氣候變化導致乾旱缺水。墨總統辛鮑姆在社交媒體回應川普的威脅時表示，墨西哥經歷 3 年乾旱，但一直盡可能調集可用水源向美方供水。

墨西哥總統辛鮑姆 。 圖 : 翻攝自墨西哥總統府官網

美國和墨西哥有長達 3,000 多公里的邊界，其中的 65%以國際河流為界。19 世紀末到 20 世紀 50 年代，兩國簽訂了一系列協議來解決包括國際水資源管理在內的邊界問題，實質是讓墨西哥背上了沉重的「水債」。根據 1944 年簽訂的條約，墨西哥須每 5 年向美國輸送北布拉沃河 （美稱「格蘭德河」）幹流三分之一的水。

2020 年 9 月，由於向美國供水加劇了墨西哥北部民用水緊缺，多地發生激烈的警民衝突。截至 2023 年 7 月，因水資源短缺，墨在 2020 至 2025 年的最新交付期限內對美供水僅達既定目標的約 40%。

