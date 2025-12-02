不一樣的日相！高市早苗動畫經典台詞招商 打拚金句獲流行語年度大賞

高市早苗引用動畫「進擊的巨人」台詞，喊話外資擴大對日投資。

日本首相高市早苗上任以來話題性十足，不僅引用動畫「進擊的巨人」台詞，喊話外資擴大對日投資，連當選自民黨總裁後說的金句，都成為日本流行語年度大賞。

日相高市早苗在東京出席招商活動，用進擊的巨人經典台詞：閉嘴，把一切都投資在我身上，向台下的沙烏地阿拉伯企業家喊話，呼籲外資擴大對日投資，結尾更用已故前首相安倍晉三說過的，日本回來了，投資日本吧，博得與會者熱烈掌聲。

高市早苗一言一行備受關注，當選自民黨總裁後發表的感言：工作、工作、工作、工作再工作，也獲選日本流行語年度大賞。她在受獎時表示，希望自己能努力工作，為國民貢獻力量，當時抱著這樣的心情，絕對沒有要鼓勵國民過度工作，請大家不要誤解。

儘管高市發表台灣有事論，引發中國大陸強烈抗議，但敢言敢秀的風格，讓日本人覺得新鮮，成為鎂光燈焦點。