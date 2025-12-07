



民進黨彰化爭取黨內縣長提名的立委黃秀芳，全縣走透透，勤跑基層拜票之餘，今天也利用假日舉辦馬路封街塗鴉親子活動，吸引上千人參加。黃秀芳說，鼓勵孩子遠離3C，到戶外多走動，今天把馬路變成縣政許願版，讓大小朋友攜手彩繪許願，共創更好的彰化！

上午的活動，安排魔術秀、泡泡秀還有氣墊遊樂設施，大小朋友宛如置身遊樂園。黃秀芳則由立委陳秀寳等人陪同，一起和親子在馬路塗鴉，有孩子畫出卡通人物，也有人寫下「我愛臺灣」，還有親子創作「八卦山大佛」，馬路宛如一塊大型畫布。

廣告 廣告

不一樣的類初選！黃秀芳走藝文風 邀親子彩繪彰化未來

黃秀芳表示，孩子的創意讓人看了很感動，未來她也會持續推動更好的育兒環境及友善的親子空間，讓孩子可以減少過度的3C接觸，創造親子共處的時光，為青年父母減壓，讓親子都可以一起快樂的成長。

黃秀芳說，縣政的推動，每位縣民朋友都是主人，這是今天把馬路當許願版的原因，她希望透過這樣的活動，可以傾聽更多縣民朋友的心聲，包括教育、文化、親子、產業、社福、交通等各方面，凝聚未來縣政推動的共識。

今天的活動有上千名親子參與，陳姓家長說，平常馬路無法亂畫，今天有數百名孩子一起在馬路畫畫，感覺很棒，也彷彿看到彰化未來的希望。黃秀芳說，彰化的未來，屬於全體彰化縣民團結共創，就像今天的馬路畫布，多元、包容，這也是她想提倡的彰化價值！



更多新聞推薦

● 台南芭樂進入歐洲市場 荷蘭為外銷歐盟首站