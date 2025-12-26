不一樣的「冬治」！ 「一九」將屆改善體質動作快

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：「三九貼」療法，以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉由中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質／臺中慈濟醫院提供

中醫三九貼的第一「九」只剩最後幾天，錯過時機「冬病冬治」得再等一年。台中慈濟醫院中醫部醫師張敏筠指出，冬至後次日起算的第一個九天周期將在12月30日結束，今年冬季氣溫起伏劇烈，過敏、氣喘與虛寒體質的人症狀容易加劇，把握「三九天」做穴位敷貼，是改善免疫調節、強化陽氣的關鍵時機，提醒有需要的人及時調理。

冬至過後，正是中醫強調「冬病冬治」的重要時機。張敏筠醫師說明，在中醫一年有兩個調整體質、改善過敏與虛寒症狀的黃金時節，一是氣候最炎熱的三伏天，另一個就是最寒冷的三九天，冬季的「三九天」尤其與呼吸道疾病、過敏性體質調理密切相關。

張敏筠介紹「三九」是冬至次日起算，每九天為一個階段，分為一九、二九與三九，象徵冬季寒氣最盛、人體陽氣最弱的時段。中醫「天人相應」觀點，三九天是自然界陰陽消長的轉折期，陰氣最盛、陽氣潛藏，人體較易受寒邪侵襲，引發過敏性鼻炎、氣喘、反覆感冒與手腳冰冷等症狀。因此，中醫建議採用「三九貼」療法，以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質。

張敏筠醫師補充說，「三九貼」根據陰陽五行理論，透過溫熱性藥材敷貼特定穴位經皮膚吸收，促進陽氣升發並補強身體防禦力，適合反覆呼吸道感染、慢性過敏性鼻炎、氣喘、小兒體質虛弱，以及容易怕冷、四肢冰冷、腹瀉或經痛的人來敷貼。

30多歲的曾先生就是受惠者之一，他分享：「冬天起床時常會接連打噴嚏、流鼻水，影響生活與工作。」自接受三九貼治療後，症狀大幅改善，他也因此每年三九貼時節都會固定回門診敷貼。他說，過去對中醫敷貼療法並不了解，現在已親身感受季節與身體調理間的關聯。

張敏筠醫師強調，現代人常處冷氣環境，體質偏寒的人很多，三九貼配合充足睡眠、保暖與均衡飲食，能更好扶助陽氣。但他也醒，急性發炎、發燒、皮膚傷口、孕婦及兩歲以下幼兒不適合敷貼，皮膚敏感或具特殊過敏史的人應先由中醫師評估，切勿自己處理。