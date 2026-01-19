不一樣的28歲 陳聖文II：我扛過大體、也扛得起失敗－「十大安心」再出發、打造宜居大安文山



還記得28歲的你在做什麼呢？身為90後的金牛座男生、28歲的陳聖文很堅定地表示，他選擇「政治」當做人生志業。曾在2022年首次投入市議員選戰卻飲恨落敗，當陳聖文談起那段挫敗經歷時，坦言自己曾經歷長時間的惶恐與低潮。因為政治工作對他來說不只是工作而已，而是生命志業。曾經高票落選的陳聖文在這4年來從未放棄，從在地服務之中重新磨練，秉持 「從哪裡跌倒、從哪裡站起來。」今年，陳聖文再次代表民進黨參選臺北市第六選區（大安、文山）市議員，帶著更紮實的「十大安心」政策，他再次回到大安文山區、回到選民面前。

十大安心．首推「危老都更、敬老擴充、醫護加給」





陳聖文這次參選提出「十大安心・有聖文關心」政策主軸，他為大安文山勾勒出城市願景的藍圖，由衷地希望大安、文山區成為一個讓人留下來，在這邊開心談戀愛、結婚，甚至生兒育女、安心地成家立業與在地安老。 陳聖文強調，這不是口號，而是他多年從事公眾服務，從民眾的反應和回饋中歸納而來的願景目標。陳聖文不當眾人眼中羨慕的家族事業接班人「二代」，而是投身政治實打實從基層助理開始做起。他站在第一線，從每一位民眾身上深刻看到來自地方的真實需求，陳聖文從中發想，為大安文山的民眾彙整出這套客製化政策。「十大安心」涵括食衣住行育樂， 公共建設、交通便利、育兒支持與高齡照護等面向，讓各世代都能在大安文山找到生活的安全感與歸屬感。

陳聖文推出「十大安心政策」，誓言要為大安、文山區帶來真正有感的改變。 （王侑聖攝）

值得一提的是，在「十大安心政策」中，陳聖文主張優先推動3項安心政策，首先是「危老與都更加速」，因為城市不能再承受一次921的風險！他進一步分析，大安、文山屬於早期開發區域，老屋比例高、建物的耐震結構不足，他直言：「這些老房子，還能再承受一次921規模的地震嗎？」為此，陳聖文提出解決之道，他建議北市府應主導並成立「危老與都市更新推動中心」。由公部門擔任主責與協調，加速審議流程、降低住戶溝通成本，讓更新速度不再停在紙上計畫，而是化為具體行動來推動真正的居住安全。

第二，對大安、文山的市民而言，生活層面除了既有的危老與都更問題外，面對超高齡社會的來臨，也代表要投入更多資源來照顧年長者。陳聖文指出，文山區身為高齡化指數高的行政區，與長輩息息相關的就是「敬老資源擴充」，他認為「首善之都不應該落後其他縣市！」陳聖文透露，先前曾大力推動敬老卡點數應由480提高到600，現在看到政策落實，他不諱言：「桃園已提高到800，臺北身為首都，我們不應落後。」陳聖文主張將敬老卡「擴大使用範圍」，納入交通、計程車、市場採買、便當餐食等，讓長輩在日常生活中真正感受到被照顧，「不只是補貼數字，而是提高尊嚴感。」

不一樣的28歲！陳聖文正與團隊全力衝刺選戰，圖中工作袋設計展現他的文青巧思，也讓人看到他超齡的穩重與決心。（王侑聖攝）

第三，臺北市現階段面臨到最棘手問題，就是醫護人力不足造成「有床不能住」陳聖文清楚指出，收到多數民眾最常反映就是醫院沒有病房，但真正缺的不是床，而是醫護人力。據了解，市立聯醫其實有床位，但因為護理師人數不足，無法再開床。他主張臺北市政府應編列專款增加護理師薪資加給，提高護理加給之後，就可吸引人力回流、讓更多專業人才加入醫療體系服務。此外，讓急診室不再成為長期留置空間，陳聖文再次強調，這並非醫療政策，更是為市民和長照家庭，有效解緩壓力的有感安心政策。

從落選到重新站上選戰舞台 「我想再為地方扛責任！」





「從市議員助理到立法委員層級的服務歷程，我學到很多。」陳聖文談起一路走來的經驗，多次感謝立法委員王世堅的提攜。落選後，委員旋即提拔他加入王世堅競選團隊擔任特別助理，選後接下地方服務處主任一職，站上第一線面對市民，處理各式陳情案件、建設意見與民生需求。「這段時間讓我更清楚看見市政的缺口，也更理解基層真正需要的是什麼。」陳聖文語氣堅定，這不是口號，而是4年來累積下來的深刻體會。

談及「為什麼再次參選？」，他回答得乾脆：「我不是為了再試一次，而是因為我知道，大安文山還有許多問題值得被認真對待。我知道臺北市現在缺的不是包裝，而是能真正解決問題的政策。」這些年的沉潛與歷練，讓他更加貼近民意，也更理解公共責任的重量。陳聖文提出「十大安心政策」，主張不只是喊口號，更是他一點一滴累積出來的願景與理想。「十大安心，有聖文關心，這不是口號，是我的夢想。」他堅定地說：「請再給我一次機會。」對陳聖文來說，他曾「扛過大體」，所以也扛得起失敗。但他更希望的是，「能為大安、文山的居民扛下更多、更實際的責任，讓大家過上更安心、有品質的生活。」

4年磨一志、陳聖文再次投入選戰：「為民服務的初心不變，我想再為地方扛一次！」（王侑聖攝）

