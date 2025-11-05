不「象」話！爪迷立委發聲：傷害球迷感情

▲身為爪迷的郭國文表示，質疑中信此舉這不只傷害球迷感情，也對企業形象沒有幫助，甚至引起棒球統戰的疑慮。（圖／郭國文辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中國將於明年舉行中國棒球城市聯賽（CPB），而其中「上海兄弟」使用大象作為隊徽，激似中職中信兄弟隊徽，而對此中信育樂表示球團並不知情，若有相關侵權將採取必要措施。對此同樣為兄弟迷的立委郭國文表示，這不只傷害球迷感情，也對企業形象沒有幫助，甚至引起棒球統戰的疑慮。

上海兄弟隊徽激似中職中信兄弟隊徽引爆球迷怒火，對此同為兄弟迷郭國文說，台灣職棒發展是台灣棒球運動累積的成果，投入了許多人的感情及心力在其中。

郭國文說，企業認養球隊是個別企業的政策公關，但這不只傷害了球迷的感情，也對於企業形象沒有幫助，甚至引起棒球統戰的疑慮，這件事對於認養球隊的中信企業來說，是非常大的損失。

