且看且珍惜！C羅親揭退役時間 爆2026世界盃將是最後一舞

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥與加拿大聯合主辦，於明年6月11日至7月18日登場。葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今（12）日接受美媒CNN專訪時坦言，「明年的世界盃將會是我參加大型賽事的最後時刻」，並透露自己預計將在1至2年內退休，引發足壇熱議。

C羅親揭，預計2026世界盃將會是他參與大型賽事的最後一舞。（圖／Cristiano Ronaldo臉書）

過去曾效力曼聯、皇家馬德里等足球俱樂部的C羅，職業生涯中獲獎無數並締造多項進球紀錄。即將年滿41歲的他受訪時表示很享受當下，無論是在國家隊或是球隊，能進球且身體仍很精實，「但當然老實說，可能我還能踢個一、兩年吧」，他也透露，「這將會是我參與大型賽事的最後時刻」，言下之意也在暗示著2026世界盃將是他職業生涯的最後一舞。

隨著下一屆世界盃進入倒計時，「絕代雙驕」C羅與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）能否再度在綠茵場上進行對決，成為球迷關注焦點。兩人皆年約40歲，梅西先前坦言「很想繼續踢」，但一切仍取決於身體狀況。如今C羅親口認了下一屆世界盃將會是「最後一舞」，更是讓許多球迷感嘆屬於C羅與梅西的時代，真的要謝幕了。

