世上最危險麥當勞！西雅圖分店槍擊、刺傷頻傳 顧客只能隔窗點餐

美國西雅圖市中心一間麥當勞分店，因周邊治安長期惡化、暴力與毒品問題頻傳，被顧客戲稱為「McStabby’s（刺殺麥當勞）」。（圖／翻攝自X）

美國西雅圖市中心一間麥當勞分店，因周邊治安長期惡化、暴力與毒品問題頻傳，被顧客戲稱為「McStabby’s（刺殺麥當勞）」，在社群平台與旅遊評論網站上引發廣泛關注與警告。

根據《太陽報》報導，多名顧客在TripAdvisor等平台留言，提醒民眾「遠離此地」。評論指出，該餐廳內外長期出現毒品交易、吸毒行為與暴力事件，甚至有顧客表示，保全人員對相關情況「視而不見」。有顧客形容，餐廳外牆與門窗被塗鴉覆蓋，夜間周邊聚集大量可疑人士，「環境令人感到極度不安」。

廣告 廣告

另有評論指出，無家可歸者經常在店內外乞討，有人於洗手間內吸毒，毒品交易在餐廳附近公開進行。部分顧客表示，這樣的用餐經驗讓人「精神崩潰」，並直言這可能是「最後一次在市中心用餐，也是最後一次造訪麥當勞」。

根據《每日郵報》報導，該分店目前已禁止顧客進入店內用餐，採取類似「無門」營運模式。顧客僅能透過窗口點餐，收銀人員與顧客之間以有機玻璃隔開。餐廳最初於2020年新冠疫情期間關閉內用區，以符合社交距離規定，但至今仍未恢復正常進店用餐模式。

該麥當勞位於近年來犯罪率明顯上升的地區，2020年1月，餐廳附近曾發生大規模槍擊事件，造成一名50歲女子死亡、七人受傷，其中包括一名9歲男童。該名男童當時與家人在參觀科學博物館後外出散步，不幸捲入槍戰。2023年6月，威廉．托利弗（William Toliver）因該槍擊案被判處四年有期徒刑，他承認犯下二級過失殺人、三級攻擊以及二級非法持有武器等罪名。

此外，根據《ABC》旗下《KOMO-TV》報導，2024年2月，一名男子在餐廳外等候取餐時遭人刺傷頭部。傷者伴侶克里斯多福．伯恩斯（Christopher Burns）表示，事件起因疑似與對方踢了他們的狗有關。傷者年僅29歲，遭伏擊後一度幾近昏迷。截至目前，《太陽報》已就相關治安與營運問題聯繫麥當勞公司尋求回應，但尚未獲得正式說法。



回到原文

更多鏡報報導

喝孩子「這款過敏藥」他直接昏迷到隔天！醫曝4大風險：嚴重恐死亡

「隔夜菜會致癌」大逆轉！ 毒物醫師曝真相：這種食物更危險

血糖控制差、變得不愛說話！家人以為爺爺失智…結果竟是「這東西」惹的禍

疑遭父痛罵「6字」走向不歸路！張文斷聯2年 母匯錢只為確認他還活著