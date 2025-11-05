「世上最孤獨大象」香卡染鼠傳病毒逝世！終結13年孤囚 童悼：天堂再也沒有鐵網

香卡於9月15日過世，最新死因出爐，是染上鼠傳病毒身亡。（翻攝X@RahulSeeker）

生前被譽為「世界最孤獨大象」之一的非洲雄象「香卡」（Shankar），今年9月17日清晨倒臥在印度新德里動物園的圈欄內，得年29歲，結束了長達13年的孤獨囚禁。印度獸醫研究所（IVRI）近日公布解剖報告，證實牠死於老鼠糞便中帶有的「腦心肌炎病毒」（EMCV），這是印度首宗有記錄的象類死亡案例。

染鼠傳病毒亡 成印度首宗象類案例

根據《BBC》報導，德里動物園園長桑吉特庫馬（Sanjeet Kumar）證實，香卡的血液與心臟樣本皆呈陽性反應。「腦心肌炎病毒」會在哺乳類體內急速複製，數小時內即可引發心臟衰竭與腦炎，目前尚無特效藥。這種病毒常見於豬場與囓齒動物之間傳播，動物園若防鼠不嚴，極易造成感染。

廣告 廣告

香卡自1998年被辛巴威政府贈予印度後，一直被圈養於德里動物園。2001年牠的同伴「薇姆拜」（Vimbai）去世，自此孤身一象，長年被關在水泥地與鐵網構成的狹小圍欄中。儘管印度聯邦政府早在2009年禁止單獨飼養象隻超過6個月，園方仍未為牠尋得同伴或庇護所，使牠成為印度最受關注的「孤獨非洲象」之一。

長年孤囚無伴 動保人士悲痛控訴

對社交性極強的象類而言，長期孤立完全是心理折磨。多年來，動保人士持續為香卡發聲。青年倡議者妮基塔達萬（Nikita Dhawan）曾提告，要求將牠送往庇護所，卻遭法院駁回。如今香卡逝世的消息傳出，達萬在靈前放下一朵白花哀悼：「他的死原本可以避免。」

當地民眾也在園外留下鮮花與手寫卡片，一張兒童畫寫著：「親愛的香卡叔叔，天堂沒有鐵網，你可以和所有大象一起奔跑了。」一名來自德里的媽媽說：「我們一家常來看牠，孩子總隔著欄杆喊『轉過來呀！』現在再也等不到牠抬頭了。」

香卡離世後，印度目前僅剩邁索爾動物園一頭非洲雄象「藍波」（Rambo），同樣被獨自關養多年。專家憂心，長期孤獨可能削弱免疫系統，使牠們更易感染疾病。

印度中央動物園管理局已下令各園封閉飼料倉、設置捕鼠器並加強抽血監測；印度獸醫研究所呼籲建立「腦心肌炎病毒」通報網絡，防止悲劇重演。

更多鏡週刊報導

虎鯨母子困法國廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」！ 攝影師淚揭畫面：牠們像是想起「被人看見」的記憶

非洲「捲毛獅子」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的 網讚：根本希臘男神

宛如神話生物！全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤 毛色夢幻如傳說