世上沒好尪？酒店妹揭「殘忍真相」10有9個男客都中

生活中心／綜合報導

酒店女公關分享，10個有9個男客手機鎖定畫面是老婆、孩子或全家福照。（示意圖／資料照）

一名酒店女公關近日在社群平台發文指出，觀察到酒店客人中，有「10個有9個」的手機鎖定畫面設為老婆與小孩的照片，揭示出多數消費客群為已婚人士的現象。貼文一出，迅速引發網友熱議，並形成兩極化評論。

該名從事酒店公關工作的女網友，日前於社群平台「Threads」發布一則貼文，分享她在工作中觀察出的特殊消費現象，就是許多上門光顧的客人，儘管人身在聲色場所尋歡，但其手機的鎖定畫面卻是設置成妻子、兒女的全家福照片，並指出「10個有9個」是如此，而這項觀察也被多數網友證實，並迅速引發關於婚姻道德與交際潛規則的討論。

廣告 廣告

有網友留言直指，這證明「在社群媒體上曬幸福家庭的男人，很高比例都有外遇」，並有曾於特種行業工作的人現身說法，表示目睹過「一堆有老婆的男人框好幾個小姐來玩」，直指這類消費客群多半是外人眼中的「好老公、好爸爸形象」，而這種極為諷刺行為，不禁讓她大嘆這種反差加劇自己的「恐婚情緒」。

然而，另一批網友則從更現實的角度解析此一現象，留言指出「出來玩的必須亮出自己有家室」，目的是向公關傳達「我只是出來玩玩，別纏著我」的訊息，目的在於避免對方產生情感依戀或過度糾纏，認為這單純就是逢場作戲、銀貨兩訖的成人消費模式。也有網友認為，「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」、「為什麼有家室就不能上酒店？如果這樣的話酒店早就倒光了」。

更多三立新聞網報導

國中女吸喪屍煙彈「狂顫、倒教室」囂張：若被上銬…幫我錄影發抖音

知名成人片女星入住泰國飯店數小時墜樓亡「生前最後貼文意外引熱議」

鑽免簽漏洞…爸當雞頭、兒泰國「選妃」、女兒買機票「月賺百萬元」

11歲妹猛吐5次原以為腸胃炎「凌晨突癲癇眼上吊」CT一掃腦揭超致命謎團

